Atatürk'ün Edirne'de 91 yıl önce kaldığı odada konser verildi - Haberler
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Atatürk'ün Edirne'de 91 yıl önce kaldığı odada konser verildi

Atatürk'ün Edirne'de 91 yıl önce kaldığı odada konser verildi
AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1930 yılında Edirne ziyareti sırasında kaldığı odasında konser verildi.

EDİRNE (AA) - Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1930 yılında Edirne ziyareti sırasında kaldığı odasında konser verildi.

Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 91. yıldönümü etkinlikleri kapsamında belediye ve topluluk iş birliğinde gerçekleşen konserde ses sanatçısı Sebati Balkan ve saz heyeti yer aldı.

Konserde, "Bülbülüm Altın Kafeste", "Selanik ve "Çalın Davulları" türküleri başta olmak üzere Atatürk'ün sevdiği eserler seslendirildi.

Balkan, konserde Atatürk'ün kendi sesinden kaydedilen "Selanik" türküsüne ait kaydı dinlettirdi.

Konser, belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı.

Topluluk Sanat Yönetmeni Yıldıray Öztürk, AA muhabirine, Atatürk'ün 91 yıl önce Edirne ziyaretinde konakladığı odada verilen konserin sosyal medyadan ilgiyle takip edildiğini söyledi.

Atatürk'ü saygı ve rahmetle andıklarını belirten Öztürk, "Ata'mızın Edirne'ye gelişinin yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde topluluk olarak Atamızın konaklamış olduğu odada onun sevdiği şarkı ve türkülerden oluşan mini bir konser verdik. Bu konserle Atatürk'ü yad etti." dedi.

Atatürk'ün Edirne'de 91 yıl önce kaldığı odada konser verildi

Atatürk'ün Edirne'de 91 yıl önce kaldığı odada konser verildi

Atatürk'ün Edirne'de 91 yıl önce kaldığı odada konser verildi

Atatürk'ün Edirne'de 91 yıl önce kaldığı odada konser verildi

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AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri

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