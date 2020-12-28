Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yıl dönümünde geleneksel 'Garnizon Koşusu' yapıldı
28.12.2020 11:26 | Son Güncelleme: 28.12.2020 11:34
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yıl dönümünde geleneksel 'Garnizon Koşusu' yapıldı"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci Yıl Dönümü Kutlamaları" kapsamında, Kara Harp Okulundan Anıtkabir'e kadar Atatürk Garnizon Koşusu ve müteakiben...
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yıl dönümünde geleneksel 'Garnizon Koşusu' yapıldı
"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci Yıl Dönümü Kutlamaları" kapsamında, Kara Harp Okulundan Anıtkabir'e kadar Atatürk Garnizon Koşusu ve müteakiben Anıtkabir'de Çelenk Koyma Töreni gerçekleştirildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı