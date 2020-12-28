Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yıl dönümünde geleneksel 'Garnizon Koşusu' yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yıl dönümünde geleneksel 'Garnizon Koşusu' yapıldı

28.12.2020 11:26 | Son Güncelleme: 28.12.2020 11:34
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yıl dönümünde geleneksel 'Garnizon Koşusu' yapıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yıl dönümünde geleneksel 'Garnizon Koşusu' yapıldı"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci Yıl Dönümü Kutlamaları" kapsamında, Kara Harp Okulundan Anıtkabir'e kadar Atatürk Garnizon Koşusu ve müteakiben...

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yıl dönümünde geleneksel 'Garnizon Koşusu' yapıldı

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci Yıl Dönümü Kutlamaları" kapsamında, Kara Harp Okulundan Anıtkabir'e kadar Atatürk Garnizon Koşusu ve müteakiben Anıtkabir'de Çelenk Koyma Töreni gerçekleştirildi. - ANKARA

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yıl dönümünde geleneksel 'Garnizon Koşusu' yapıldı
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yıl dönümünde geleneksel 'Garnizon Koşusu' yapıldı
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yıl dönümünde geleneksel 'Garnizon Koşusu' yapıldı
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yıl dönümünde geleneksel 'Garnizon Koşusu' yapıldı
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yıl dönümünde geleneksel 'Garnizon Koşusu' yapıldı
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yıl dönümünde geleneksel 'Garnizon Koşusu' yapıldı
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yıl dönümünde geleneksel 'Garnizon Koşusu' yapıldı
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yıl dönümünde geleneksel 'Garnizon Koşusu' yapıldı
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yıl dönümünde geleneksel 'Garnizon Koşusu' yapıldı
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yıl dönümünde geleneksel 'Garnizon Koşusu' yapıldı
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yıl dönümünde geleneksel 'Garnizon Koşusu' yapıldı
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yıl dönümünde geleneksel 'Garnizon Koşusu' yapıldı
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yıl dönümünde geleneksel 'Garnizon Koşusu' yapıldı
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yıl dönümünde geleneksel 'Garnizon Koşusu' yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy Selahattin Demirtaş
Magazin Hande Erçel Bülent Ersoy Coşkun Sabah Hatice Şendil
Spor Erol Bulut Fatih Terim Domagoj Vida Sergen Yalçın Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kaza Adana Elazığ Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yıl dönümünde geleneksel 'Garnizon Koşusu' yapıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 11:40:54. #1.15#
title