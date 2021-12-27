Atatürk'ün Ankara'ya gelişi, Gölbaşı'nda kortej yürüyüşü ile kutlandı

ANKARA (AA) - Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yılı nedeniyle Gölbaşı ilçesinde kortej yürüyüşü düzenlendi.

Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen, Kaymakamlık Binası önünde başlayan kortej yürüyüşü, Atatürk Sahil Parkı'nda sona erdi.

Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Ankara Kulübü Seymen Ekibi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yürüyüşe katıldı.

Yürüyüşün sonunda protokol tarafından ateş yakıldı.

Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı Cumhuriyet meşalesini bugün yüreklerde hissettiklerini belirterek, "Bu hepimizin üzerinde çok büyük bir ödevdir. Böyle günleri daha da anlamlı kılmak noktasında hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Bu süreçlerde daha güçlü durabilmek ve daha güçlü bir Türkiye oluşturabilmek için hep birlikte mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Ankaralıların Mustafa Kemal Paşa'yı büyük bir coşkuyla bağrına bastığını belirtti. Kurtuluş Savaşı'nda Ankaralıların yerinin ayrı olduğunu Atatürk'ün her zaman ifade ettiğini dile getiren Karakaya, "Bugün de burada geleneksel yürüyüşümüzü yaptık. Ateşimizi yaktık. Allah ateşimizi hiç söndürmesin." dedi.

AA / Soner Aksakal - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet