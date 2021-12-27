Atatürk'ün Ankara'ya gelişi, Gölbaşı'nda kortej yürüyüşü ile kutlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Atatürk'ün Ankara'ya gelişi, Gölbaşı'nda kortej yürüyüşü ile kutlandı

Atatürk'ün Ankara'ya gelişi, Gölbaşı'nda kortej yürüyüşü ile kutlandı
AA / Soner Aksakal - Haberler | Güncel

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yılı nedeniyle Gölbaşı ilçesinde kortej yürüyüşü düzenlendi.

ANKARA (AA) - Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yılı nedeniyle Gölbaşı ilçesinde kortej yürüyüşü düzenlendi.

Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen, Kaymakamlık Binası önünde başlayan kortej yürüyüşü, Atatürk Sahil Parkı'nda sona erdi.

Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Ankara Kulübü Seymen Ekibi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yürüyüşe katıldı.

Yürüyüşün sonunda protokol tarafından ateş yakıldı.

Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı Cumhuriyet meşalesini bugün yüreklerde hissettiklerini belirterek, "Bu hepimizin üzerinde çok büyük bir ödevdir. Böyle günleri daha da anlamlı kılmak noktasında hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Bu süreçlerde daha güçlü durabilmek ve daha güçlü bir Türkiye oluşturabilmek için hep birlikte mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Ankaralıların Mustafa Kemal Paşa'yı büyük bir coşkuyla bağrına bastığını belirtti. Kurtuluş Savaşı'nda Ankaralıların yerinin ayrı olduğunu Atatürk'ün her zaman ifade ettiğini dile getiren Karakaya, "Bugün de burada geleneksel yürüyüşümüzü yaptık. Ateşimizi yaktık. Allah ateşimizi hiç söndürmesin." dedi.

Kovid-19 vaka sayısı 3 büyükşehirde azaldı

Kovid-19 vaka sayısı 3 büyükşehirde azaldı

 Sağlık Bakanlığının 11-17 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 244,15, Ankara'da 144,10, İzmir'de 67,97...

Sağlık Bakanlığının 11-17 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 244,15, Ankara'da 144,10, İzmir'de 67,97...

AA / Soner Aksakal - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title