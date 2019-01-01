Atatürk Havalimanı'nda 'Tatil Dönüşü' Yoğunluğu... Uzun Kuyruklar Oluştu

YILBAŞI tatilinin ardından yeni yılın ilk gününde Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde yolcu yoğunluğu yaşandı. Yeni yılın ilk gününde ülkelerine dönmek için Atatürk Havalimanı'na gelen yolcular, terminal girişinde ve pasaport noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu.

Yeni yıla Türkiye'de giren yerli ve yabancı turistler, günün ilk saatleriyle birlikte ülkelerine dönmek üzere Atatürk Havalimanı'na geldi. Özellikle öğle saatlerinde Dış Hatlar Terminali girişinde ciddi yoğunluk oluştu. Turistlerden oluşan kalabalık grupların, aynı anda terminale gelişleri kapılarda kuyruklar oluşmasına neden oldu. Terminal içinde sığmayan turist grupları, dışarı taştı.

Güvenlik noktasından geçen yolcular, bu kez kontuarlarda ve pasaport noktalarında da zaman zaman yoğunluğa sebep oldu. Havalimanı çalışanları ise yolcu akışında ve seferlerde herhangi bir aksama yaşanması için gayret gösterdi.

YOLCULAR BEKLEMİYORDU

Tatilini Türkiye'de geçiren Sevilay keskin, dönüş yoğunluğu karşısında şaşırdığını belirterek, "Biz Almanya'dan yılbaşı tatili için geldik. Bir haftadır İstanbul'dayız ve şimdi de dönüyoruz. Tatilimiz çok güzel geçti. Bugün bu kadar kalabalık olacağını beklemiyordum" diye konuştu. Ailesiyle yeni yıla İstanbul'da giren Hintli Munish Gupta ise "Tatilimiz harikaydı. Kapadokya'ya gittik, oradan Kuşadası'na geçtik. Oradan da İstanbul'a döndük. Yeni yıla burada girdik. Çok güzel geçti. Havalimanında bu kadar büyük bir yoğunluğu beklemiyorduk. Turistlerin döneceğini bekliyorduk ancak bu kadar olacağını tahmin etmedik."

- İstanbul

Kaynak: DHA