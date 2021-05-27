Atatürk'e sevgilerini evlerinin odalarında sergiledikleri posterlerle yaşatıyorlar
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Atatürk'e sevgilerini evlerinin odalarında sergiledikleri posterlerle yaşatıyorlar

Atatürk'e sevgilerini evlerinin odalarında sergiledikleri posterlerle yaşatıyorlar
Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan - Haberler | Güncel

Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan anne ile engelli kızı, Atatürk'e hayranlıklarından dolayı evlerinin odalarını poster, obje ve biblolarla donattı.

Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan anne ile engelli kızı, Atatürk'e hayranlıklarından dolayı evlerinin odalarını poster, obje ve biblolarla donattı.

Hediye (70) ile yaklaşık 13 yıl önce geçirdiği trafik kazasında yüzde 73 bedensel engelli kalan oğlu Aycan Koç (42), 12 yıldır Atatürk'ün poster, obje ve biblolarını topluyor.

Anne ve kızı, evlerindeki 6 odanın tamamına astıkları fotoğraflarla Atatürk sevgisini yaşatıyor.

Aycan Koç, yaptığı açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk'e olan hayranlığının çocukluğundan bu yana devam ettiğini söyledi.

Evdeki obje ve fotoğrafların çoğunun hediye olduğunu belirten Koç, "Çöpten topladıklarım da oluyor. Bazen de satın alıyorum. Evimizi merak edip gezmeye gelen herkese Atatürk ile ilgili hediyelerde veriyorum." dedi.

Anne Hediye Koç da oğlunun geçirdiği kazadan sonra Atatürk sevgisinin daha da arttığına işaret etti.

Evlerinin Atatürk objeleri ve bayraklarla dolduğunu anlatan Koç, "Evde bir şey kırılıp parçalandığında saatlerce üzülüyor ve kahroluyor. 'Oğlum üzülme yenisini alırız.' diye teselli ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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