ATATÜRK'E AİT OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN BASTON KAYITLARDA ÇIKMADI
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ATATÜRK'E AİT OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN BASTON KAYITLARDA ÇIKMADI

ATATÜRK'E AİT OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN BASTON KAYITLARDA ÇIKMADI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUSTAFA Kemal Atatürk'e ait olduğu belirtilerek satışa sunulacağı açıklanan baston kayıtlarda çıkmadı.

MUSTAFA Kemal Atatürk'e ait olduğu belirtilerek satışa sunulacağı açıklanan baston kayıtlarda çıkmadı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı inceleme başlatırken müzayedeyi düzenleyecek şirket, bastonun Atatürk'e ait olduğu yönündeki ifadeleri internet sitesindeki duyurudan kaldırdı.

İstanbul'da Arthill Müzecilik, Mustafa Kemal Atatürk'e ait olduğunu belirttiği minyatürlü bastonu pazar günü açık artırma ile satacağını duyurdu. Şirketin kurucusu Hüseyin Kocabaş, "Müzayedenin en önemli parçası, Mustafa Kemal Atatürk'e ait Şah Rıza Pehlevi tarafından 1932 yılında Türkiye İran ilişkilerinin en yoğun olduğu dönemde hediye edilmiş minyatürlü baston. Baston sanatsal özellikleriyle ön plana çıkan bir eser. Sanatçısı tarafından oyma sanatıyla kullanılmış" diyerek bastonu tanıttı.

KAYITLARDA BULUNAMADI

Müzayede şirketinin tanıtımı üzerine Harbiye Askeri Müzesi, Anıtkabir Komutanlığı'na kayıtları sordu. Yapılan inceleme sonucu bastonla ilgili kayıt bulunamadı. Bunun üzerine durum Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bildirildi. Müzayede şirketine uyarıda bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı inceleme başlattı. Arthill Müzecilik, bakanlığının uyarısı üzerine internet sitesindeki bastonun Atatürk'e ait olduğu yönündeki ifadeleri kaldırdı. Ancak Hüseyin Kocabaş, bastonun pazar günü açık arttırma ile satılacağını belirtti.

ATATÜRK'E AİT OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN BASTON KAYITLARDA ÇIKMADI
ATATÜRK'E AİT OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN BASTON KAYITLARDA ÇIKMADI
ATATÜRK'E AİT OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN BASTON KAYITLARDA ÇIKMADI
ATATÜRK'E AİT OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN BASTON KAYITLARDA ÇIKMADI
ATATÜRK'E AİT OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN BASTON KAYITLARDA ÇIKMADI
ATATÜRK'E AİT OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN BASTON KAYITLARDA ÇIKMADI
ATATÜRK'E AİT OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN BASTON KAYITLARDA ÇIKMADI
ATATÜRK'E AİT OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN BASTON KAYITLARDA ÇIKMADI
ATATÜRK'E AİT OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN BASTON KAYITLARDA ÇIKMADI
ATATÜRK'E AİT OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN BASTON KAYITLARDA ÇIKMADI
ATATÜRK'E AİT OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN BASTON KAYITLARDA ÇIKMADI
ATATÜRK'E AİT OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN BASTON KAYITLARDA ÇIKMADI
ATATÜRK'E AİT OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN BASTON KAYITLARDA ÇIKMADI
ATATÜRK'E AİT OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN BASTON KAYITLARDA ÇIKMADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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