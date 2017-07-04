Atasoylar Prestij Şirketler Grubu'na Onur Ödülü Verilecek

Atasoylar Prestij Şirketler Grubu'na Türk sporuna katkı onur ödülü verilecek.



Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Atasoylar Prestij Şirketler Grubu'na onur ödülü verileceği açıklandı. Açıklamada, "Atasoylar Prestij Şirketler Grubu, konfederasyonun 2017 yılı içerisinde Türkiye genelinde Üniversitelerde yapmış olduğu her türlü Sportif faaliyetlere maddi ve manevi destek vermiş ve yapılan bu organizasyonların ana sponsoru olmuştur. Atasoylar Prestij Şirketler Grubuna Gençlik ve Spor Konfederasyonu yönetim kurulu kararıyla Türk Sporuna katkı Onur ödülü verilecektir" denildi. - ANKARA