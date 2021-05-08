Ataşehir halinde maskesiz ve izin belgesiz çalışanlara ceza yağdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ataşehir halinde maskesiz ve izin belgesiz çalışanlara ceza yağdı

Ataşehir halinde maskesiz ve izin belgesiz çalışanlara ceza yağdı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TAM kapanmada 9 gündür kurulmayan semt pazarları bugün tekrar açılıyor.

 TAM kapanmada 9 gündür kurulmayan semt pazarları bugün tekrar açılıyor. Pazarların açılması öncesi yoğunluk yaşanan Ataşehir'deki sebze meyve halinde yapılan denetimlerde maske takmayan ve izin belgesi olmayanlara ceza yağdı. 

Uzun bir süredir kapalı olan semt pazarları bugün yeniden açılıyor. Semt pazarları için pazarcı esnafının alışveriş yaptığı Ataşehir sebze ve meyve halinde yoğunluk yaşanırken ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri halde denetim yaptı. Çevik kuvvet destekli yapılan denetimde çalışanların izin belgeleri kontrol edildi ve maske kuralına uyulup uyulmadığına bakıldı. Halde çoğunluk maske kuralına uyarken, kimileri ise polislerin uyarılarına direnerek maske takmak istemedi. 

Hal esnafı Murat Aydaş, "9 gün içinde haliyle kurallara uyuldu. Kimse yoktu, tenhaydı. Pazarlar açılınca biraz yoğunluk olur." dedi.Denetimler sırasında halde çalışan küçük yaşta çocuklar da tespit edildi. 15 yaşın altındaki 6 çocuk ailelerine teslim edildi. Yapılan kontrollerde 53 kişiye maske takmamaktan kişi başı 900 liradan toplam 47 bin 700 lira ceza kesildi. Gerekli çalışma izni bulunmayan 7 kişiye, kişi başı 3 bin 460 liradan toplam 24 bin 220 lira cezai işlem uygulandı. 

Ayrıca halde kamyonet kullanan bir kişinin ehliyetinin olmadığının tespit edilmesi üzerine araçtan indirildi. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak suçundan işlem yapılarak; 2 bin 698 lira, araç sahibine de 2 bin 698 lira para cezası kesildi.

 


Ataşehir halinde maskesiz ve izin belgesiz çalışanlara ceza yağdı
Ataşehir halinde maskesiz ve izin belgesiz çalışanlara ceza yağdı
Ataşehir halinde maskesiz ve izin belgesiz çalışanlara ceza yağdı
Ataşehir halinde maskesiz ve izin belgesiz çalışanlara ceza yağdı
Ataşehir halinde maskesiz ve izin belgesiz çalışanlara ceza yağdı
Ataşehir halinde maskesiz ve izin belgesiz çalışanlara ceza yağdı
Ataşehir halinde maskesiz ve izin belgesiz çalışanlara ceza yağdı
Ataşehir halinde maskesiz ve izin belgesiz çalışanlara ceza yağdı
Ataşehir halinde maskesiz ve izin belgesiz çalışanlara ceza yağdı
Ataşehir halinde maskesiz ve izin belgesiz çalışanlara ceza yağdı
Ataşehir halinde maskesiz ve izin belgesiz çalışanlara ceza yağdı
Ataşehir halinde maskesiz ve izin belgesiz çalışanlara ceza yağdı
Ataşehir halinde maskesiz ve izin belgesiz çalışanlara ceza yağdı
Ataşehir halinde maskesiz ve izin belgesiz çalışanlara ceza yağdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Aykut Erdoğdu Fahrettin Koca Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cansu Dere Ebru Yaşar Seda Sayan
Spor Fatih Terim Yılmaz Vural Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ataşehir halinde maskesiz ve izin belgesiz çalışanlara ceza yağdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 10:45:40. #1.16#

title