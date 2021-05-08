Ataşehir halinde maskesiz ve izin belgesiz çalışanlara ceza yağdı

TAM kapanmada 9 gündür kurulmayan semt pazarları bugün tekrar açılıyor.

TAM kapanmada 9 gündür kurulmayan semt pazarları bugün tekrar açılıyor. Pazarların açılması öncesi yoğunluk yaşanan Ataşehir'deki sebze meyve halinde yapılan denetimlerde maske takmayan ve izin belgesi olmayanlara ceza yağdı.

Uzun bir süredir kapalı olan semt pazarları bugün yeniden açılıyor. Semt pazarları için pazarcı esnafının alışveriş yaptığı Ataşehir sebze ve meyve halinde yoğunluk yaşanırken ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri halde denetim yaptı. Çevik kuvvet destekli yapılan denetimde çalışanların izin belgeleri kontrol edildi ve maske kuralına uyulup uyulmadığına bakıldı. Halde çoğunluk maske kuralına uyarken, kimileri ise polislerin uyarılarına direnerek maske takmak istemedi.

Hal esnafı Murat Aydaş, "9 gün içinde haliyle kurallara uyuldu. Kimse yoktu, tenhaydı. Pazarlar açılınca biraz yoğunluk olur." dedi.Denetimler sırasında halde çalışan küçük yaşta çocuklar da tespit edildi. 15 yaşın altındaki 6 çocuk ailelerine teslim edildi. Yapılan kontrollerde 53 kişiye maske takmamaktan kişi başı 900 liradan toplam 47 bin 700 lira ceza kesildi. Gerekli çalışma izni bulunmayan 7 kişiye, kişi başı 3 bin 460 liradan toplam 24 bin 220 lira cezai işlem uygulandı.

Ayrıca halde kamyonet kullanan bir kişinin ehliyetinin olmadığının tespit edilmesi üzerine araçtan indirildi. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak suçundan işlem yapılarak; 2 bin 698 lira, araç sahibine de 2 bin 698 lira para cezası kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı