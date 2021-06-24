ATAŞEHİR'DEKİ GASP DEHŞETİ; 7 ŞÜPHELİ TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

ATAŞEHİR'de Sibel Koçan'ı başından vurup içinden 3 milyon 300 bin lira bulunan çantayla kaçan gaspçıları yakalamak için başlatılan soruşturmada adliyeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk oldu.

ATAŞEHİR'de Sibel Koçan'ı başından vurup içinden 3 milyon 300 bin lira bulunan çantayla kaçan gaspçıları yakalamak için başlatılan soruşturmada adliyeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk oldu.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen 7 şüpheli burada savcılığa ifade verdi. Savcılık şüpheliler B.Ş., A.V. ve Z.O.'yu 'Silahla kendisini tanınmayacak bir hale koyması ve yol kesmek suretiyle ya da konutta işyerinde veya eklentilerinde birden fazla kişi tarafından birlikte yağma' suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Savcılık B.D., Ç.M., S.A. ve S.Ş. isimli 4 şüpheliyi de 'Suçluyu kayırma' suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Şüphelilerin Sulh Ceza Hakimliği'ndeki işlemleri devam ediyor.

NE OLMUŞTU

Ataşehir'de şirket binası önünde SAS Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan'ı 15 Haziran günü başından vuran gaspçılar, içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantayla kaçmıştı. Öldürülen kadının eski kocası Süleyman Aydın da 20'nci kattan atlayarak intihar etmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada polis ekipleri 13 kişiyi gözaltına almıştı.

Geçtiğimiz günlerde adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken şüpheli E.V. 'Nitelikli yağma' ve 'Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme' suçlarından tutuklanmıştı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı