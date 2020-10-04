Ataşehir'de yanan evde mahsur kalan anne ve 2 çocuğunu vatandaşlar kurtardı
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Ataşehir'de yanan evde mahsur kalan anne ve 2 çocuğunu vatandaşlar kurtardı

04.10.2020 14:03 | Son Güncelleme: 04.10.2020 14:16

Ataşehir'de 2 katlı binanın üst katında çıkan yangında mahsur kalan bir kadın ve 2 çocuğu vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Ataşehir'de 2 katlı binanın üst katında çıkan yangında mahsur kalan bir kadın ve 2 çocuğu vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Barbaros Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde 2 katlı binanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olayı gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verirken, üst katta mahsur kalan bir kadın ve 2 çocuğunun kurtarılması için harekete geçti.

Evin önünde park halindeki aracın üzerine çıkarak ikinci kattaki evin demir parmaklıklarını söken vatandaşlar, içeride mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı.

Dumandan etkilenen 3 kişi daha sonra hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle 2 katlı ev ile kurtarma çalışmaları için vatandaşların üzerine çıktığı araçta hasar oluştu.

Ataşehir'de yanan evde mahsur kalan anne ve 2 çocuğunu vatandaşlar kurtardı
Ataşehir'de yanan evde mahsur kalan anne ve 2 çocuğunu vatandaşlar kurtardı
Ataşehir'de yanan evde mahsur kalan anne ve 2 çocuğunu vatandaşlar kurtardı
Ataşehir'de yanan evde mahsur kalan anne ve 2 çocuğunu vatandaşlar kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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