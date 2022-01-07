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ATAŞEHİR'DE SCOOTER DENETİMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ATAŞEHİR'de polis ekipleri elektrikli scooterler ve motosiklet denetimi yaptı.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (DHA) - ATAŞEHİR'de polis ekipleri elektrikli scooterler ve motosiklet denetimi yaptı. Scooter ile ters yönden gidince 196 lira ceza kesilen Emre Şahin Acelem de vardı, arabalar arkamdan hızlı geldiği için gördüğüm yoldan gidiyim dedim. Bir daha kullanmayacağım scooter diye konuştu.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Ataşehir Bulvarı üzerinde motosiklet ve elektrikli scooter sürücülerine yönelik denetim yaptı. Ekipler durdukları motosiklet sürücülerinin evraklarını kontrol etti. Denetimler sırasında ters yönden ilerleyen bir scooter kullanıcısı polis ekipleri tarafından durduruldu. 196 lira cezai işlem uygulanan Emre Şahin acelesinin olduğunu belirterek, Öğretmenim dershaneye gitmem gerekiyordu. Arabalar arkamdan hızlı geldiği için gördüğüm yoldan gidiyim dedim. Bir daha kullanmayacağım scooter diye konuştu. Ekiplerin denetimleri devam ediyor.

ATAŞEHİR'DE SCOOTER DENETİMİ

ATAŞEHİR'DE SCOOTER DENETİMİ

ATAŞEHİR'DE SCOOTER DENETİMİ

ATAŞEHİR'DE SCOOTER DENETİMİ

ATAŞEHİR'DE SCOOTER DENETİMİ

ATAŞEHİR'DE SCOOTER DENETİMİ

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