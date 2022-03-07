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Plastik geri dönüşüm deposu alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Plastik geri dönüşüm deposu alev alev yandı

Ataşehir'de, işçilerin ısınmak için yaktığı sobadan çıkan yangın nedeniyle plastik geri dönüşüm deposu alev alev yandı.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (İHA) - Ataşehir'de, işçilerin ısınmak için yaktığı sobadan çıkan yangın nedeniyle plastik geri dönüşüm deposu alev alev yandı. Deponun alev alev yandığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi 39. Sokakta saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir grup işçinin ısınmak için yaktığı sobadan başlayan yangın nedeniyle plastik geri dönüşüm deposu alevlere teslim oldu. Yangını gören vatandaşlar, polis ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için seferber oldu. Ekiplerin büyük mücadelesiyle yangın yaklaşık 1,5 saat sonra kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın alanında park halinde bulunan birkaç araç da maddi hasar alırken geri dönüşüm deposu kullanılmaz hale geldi. Mahalle sakinlerinin pencerelerden yangın anlarını izlemesi de dikkat çekti. Öte yandan geri dönüşüm deposunda alevlerin yükseldiği anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

"KOMŞUMUZ ARADI 'EVDEN ÇIKIN YANGIN VAR' DEDİ, BAKTIK HER YER TUTUŞMUŞ"

Mahalle sakinlerinden Emine Tankut, "Biz evde oturuyorduk. Komşumuz aradı 'Evden çıkın yangın var' dedi. Baktık her taraf tutuşmuş. İtfaiye ekiplerine haber verdik. Burası geri dönüşüm olarak kullanılıyordu" dedi.

(Mustafa Ayabakan - Sevgi Canpolat/ İHA)

Plastik geri dönüşüm deposu alev alev yandı

Plastik geri dönüşüm deposu alev alev yandı

Plastik geri dönüşüm deposu alev alev yandı

Plastik geri dönüşüm deposu alev alev yandı

Plastik geri dönüşüm deposu alev alev yandı

Plastik geri dönüşüm deposu alev alev yandı

Plastik geri dönüşüm deposu alev alev yandı

Plastik geri dönüşüm deposu alev alev yandı

Plastik geri dönüşüm deposu alev alev yandı

Plastik geri dönüşüm deposu alev alev yandı

Plastik geri dönüşüm deposu alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, geri dönüşüm, Ataşehir, Yangın, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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