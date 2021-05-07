ATAŞEHİR'DE MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ BETON MİKSERİNİN ALTINDA KALARAK ÖLDÜ
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ATAŞEHİR'DE MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ BETON MİKSERİNİN ALTINDA KALARAK ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ataşehir'de, yabancı uyruklu motosiklet sürücüsü beton mikserinin altında kalarak öldü.

Ataşehir'de, yabancı uyruklu motosiklet sürücüsü beton mikserinin altında kalarak öldü.

Kaza, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Gazipaşa Caddesi 51. Sokak'ta saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Caddede ilerleyen yabancı uyruklu kişinin kullandığı 34 PJ 3360 plakalı motosiklet, sokak önüne çıkan 34 AEN 141 plakalı beton mikserine çarptı. Beton mikserinin altında kalan adı öğrenilemeyen yabancı uyruklu motosiklet sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza yerine gelen kardeşi, ağabeyinin cansız bedeniyle karşılaşınca sinir krizleri geçirdi.

Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevre güvenliğini alırken, beton mikseri sürücüsü emniyete götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından Cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ATAŞEHİR'DE MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ BETON MİKSERİNİN ALTINDA KALARAK ÖLDÜ
ATAŞEHİR'DE MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ BETON MİKSERİNİN ALTINDA KALARAK ÖLDÜ
ATAŞEHİR'DE MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ BETON MİKSERİNİN ALTINDA KALARAK ÖLDÜ
ATAŞEHİR'DE MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ BETON MİKSERİNİN ALTINDA KALARAK ÖLDÜ
ATAŞEHİR'DE MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ BETON MİKSERİNİN ALTINDA KALARAK ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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