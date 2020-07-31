Ataşehir'de kurbanlığın tekmelediği kasap yaralandı; O anlar kamerada
ATAŞEHİR'de kurbanlık büyükbaş hayvanın tekmelediği kasap yaralandı.
31.07.2020 16:37 | Son Güncelleme: 31.07.2020 17:29
ATAŞEHİR'de kurbanlık büyükbaş hayvanın tekmelediği kasap yaralandı.
Ataşehir'de kurban pazarında büyükbaş kurbanlık kesim öncesi direğe bağlandı. Sıra geldiğinde kurbanlık kesim alanına götürülmek istendi. Yürümemekte direnen kurbanlığın tekmelediği kasap bir anda yere yığıldı. Bayılan kasap hastaneye götürüldü. Kasabın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA