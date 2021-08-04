Ataşehir'de Kayışdağı Ormanı'nda temizlik çalışmaları sıklaştırıldı
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Ataşehir'de Kayışdağı Ormanı'nda temizlik çalışmaları sıklaştırıldı

İhlas Haber Ajansı / Furkan Çon - Haberler | Güncel

Ataşehir'de Kayışdağı Ormanı'nda temizlik çalışmaları sıklaştırıldı Ataşehir Belediyesi, Kayışdağı Orman'ında çalışmalarını hızlandırdı Hava sıcaklıklarının normalin üstünde seyretmesiyle, orman yangınlarının hız kazandığı bu günlerde Ataşehir Belediyesi, Kayışdağı Ormanı'nda temizlik...

Ataşehir'de Kayışdağı Ormanı'nda temizlik çalışmaları sıklaştırıldı

Ataşehir Belediyesi, Kayışdağı Orman'ında çalışmalarını hızlandırdı

İSTANBUL - Hava sıcaklıklarının normalin üstünde seyretmesiyle, orman yangınlarının hız kazandığı bu günlerde Ataşehir Belediyesi, Kayışdağı Ormanı'nda temizlik çalışmalarını sıklaştırdı.

Ataşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Ali Cağnış ve Çevre Koruma ve Kontrol İşleri Müdürü Ayten Kartal'ın da katıldığı temizlik çalışmalarında ekipler, ormana atılan sigara izmaritlerini, cam kırıklarını, pet şişeleri ve vatandaşların mangaldan arta kalan kömürlerini titizlikle temizledi.

Ataşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Ali Çağnış, "Ülkemizin birçok şehrinde devam eden orman yangınları bir afet ortamı oluşturdu. Biz de ilçemizdeki Kayışdağı Ormanlarında özellikle bu yangınların çıkmasında önemli bir faktör olan insan unsurunun oluşturduğu kirliliği, piknikçilerin oluşturduğu kirliliği gidermek için mesire alanlarında temizlik çalışmaları yapıyoruz. Bir nebze de olsa bu yangınların çıkmasına engel olmaya çalışıyoruz. Ataşehir Belediyesi tüm dış birimleri Fen İşleri, Park Bahçeler, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Çevre Müdürlüğü ekiplerince temizlik çalışmaları yapmaktayız. Göründüğü üzere, çok kirli kullanıyor vatandaşlarımız bu alanları. Etraf sigara izmaritleri, mangal külleri ile dolu. Bizim vatandaşlarımızdan ricamız daha duyarlı olmaları, bu kirlilikleri giderken toparlayarak bertaraf etmeleri. Doğaya, canlılara biraz daha saygı duyarak olası bir orman yangınını ilçemizde önlemelerini sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ayten Kartal," Ataşehir Belediyesi olarak kurumun bütün birimleriyle saha çalışanlarıyla bu süreci en zarar görmeyecek şekilde toparlamaya çalışıyoruz, denetimleri artırıyoruz. Ama sorun burada sadece biz değiliz. Vatandaşların aslında bu şehrin kalabalığı ve gürültüsü içerisinde nefes almak için geldikleri bu alanlara sahip çıkmaları korumaları gerekiyor. Çünkü bir sonraki hafta yine gelecekler buraya" diye konuştu.

Ataşehir'de Kayışdağı Ormanı'nda temizlik çalışmaları sıklaştırıldı
Ataşehir'de Kayışdağı Ormanı'nda temizlik çalışmaları sıklaştırıldı
Ataşehir'de Kayışdağı Ormanı'nda temizlik çalışmaları sıklaştırıldı
Ataşehir'de Kayışdağı Ormanı'nda temizlik çalışmaları sıklaştırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Çon

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