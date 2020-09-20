Ataşehir'de hafriyat kamyonu yan yattı: 1 yaralı - Ataşehir'de hafriyat kamyonu yan yattı: 1 yaralı Ataşehir'de mıcır taşıdığı belirlenen hafriyat kamyonu viraja girdiği esnada yan yattı.

- Ataşehir'de hafriyat kamyonu yan yattı: 1 yaralı

İSTANBUL - Ataşehir'de mıcır taşıdığı belirlenen hafriyat kamyonu viraja girdiği esnada yan yattı. Mıcır yüklü hafriyat kamyonunun sürücüsü hafif yaralandı.

Olay Turgut Özal Bulvarı'nda 09. 00 sıralarında meydana geldi. Viraja giren 34 KB 2489 plakalı Hafriyat kamyonunun sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu yan yattıktan sonra bariyerlere çarparak durabildi. Kazada kamyonun içerisinde bulunan araç sürücüsü hafif yaralandı. Araç içerisinden çıkarılan sürücü ilk müdahalenin ardından 112 sağlık elikleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası yola dökülen mıcır iş makinesi yardımı ile kaldırıldı.

Kaza hakkında anlatan Ertan Eke, "Biz geldiğimizde kamyon yan yatmıştı. Büyük ihtimalle viraja hızlı girdiği için çamurlu malzeme ağır gelince yıkıldı. Şoför kendi çıktı. Hastaneye götürüldü "dedi.

Kaynak: İHA