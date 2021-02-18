ATAŞEHİR'DE CİP İLE MİNİBÜS KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI
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ATAŞEHİR'DE CİP İLE MİNİBÜS KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

18.02.2021 21:03 | Son Güncelleme: 18.02.2021 21:07
ATAŞEHİR'DE CİP İLE MİNİBÜS KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAAtaşehir'de akşam saatlerinde seyir halinde ilerleyen minibüs ile cip kafa kafaya çarpıştı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Ataşehir'de akşam saatlerinde seyir halinde ilerleyen minibüs ile cip kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken cipte sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza, saat 20.00 sıralarında Ataşehir Yenişehir Mahallesi Baraj Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Yunus Mazhar Töngel'in kullandığı 34 CPT 933 plakalı minibüs, Ümraniye yönünde ilerlediği sırada, karşı yönden gelen Burak Emiralioğlu  yönetimindeki 34 KAN 05 plakalı cip ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle cipte bulunan 2 kişi araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışanları çıkardı. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yapan minibüs sürücüsünün yakını Mustafa Yeşiltuna, "Arkadaşımızla kafa kafaya çarpıştılar. Cipi ters çevirmiş. Arkadaşımızda çok şükür bir şey yok. Diğer arkadaşlarda da bir şey yok. Hastaneye gidecek onun ardından bakacağız. İç kanama yoksa inşallah. Allah daha beterinden saklasın." dedi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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