Ataşehir'de baba ile oğlunu yaraladığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı

ATAŞEHİR, İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de bir baba ile oğlunun yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Eylül'de Çamlıca Mahallesi Emirler Caddesi üzerindeki bir iş yerinde yaşanan ve Hakan Ü. ile oğlu Mert Can Ü.'nün yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin çalışma başlattı.

Olayın yaşandığı oto tamirhanesi ve çevresinde detaylı inceleme yapan ekipler, olayı gerçekleştiren 3 şüphelinin kimliğini belirledi.

Olay günü tamirhaneye gelerek silahla ateş açtıkları belirlenen B.Ç., R.Ç. ve Ü.A'nın Ferhatpaşa Mahallesi'ndeki bir adreste gizlendikleri tespit edildi.

Önceki gün adrese baskın düzenleyen ekipler 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, yaralılardan Hakan Ü'nün durumunun iyi olduğu, oğlu Mert Can Ü'nünse hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.