Ataşehir'de baba ile oğlunu yaraladığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ataşehir'de baba ile oğlunu yaraladığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı

AA / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

Ataşehir'de bir baba ile oğlunun yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de bir baba ile oğlunun yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Eylül'de Çamlıca Mahallesi Emirler Caddesi üzerindeki bir iş yerinde yaşanan ve Hakan Ü. ile oğlu Mert Can Ü.'nün yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin çalışma başlattı.

Olayın yaşandığı oto tamirhanesi ve çevresinde detaylı inceleme yapan ekipler, olayı gerçekleştiren 3 şüphelinin kimliğini belirledi.

Olay günü tamirhaneye gelerek silahla ateş açtıkları belirlenen B.Ç., R.Ç. ve Ü.A'nın Ferhatpaşa Mahallesi'ndeki bir adreste gizlendikleri tespit edildi.

Önceki gün adrese baskın düzenleyen ekipler 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, yaralılardan Hakan Ü'nün durumunun iyi olduğu, oğlu Mert Can Ü'nünse hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Ataşehir'de baba ile oğlunu yaraladığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı

Ataşehir'de baba ile oğlunu yaraladığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı

Ataşehir'de baba ile oğlunu yaraladığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı

Ataşehir'de baba ile oğlunu yaraladığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı
AA / Uğur İslamoğlu - Son Dakika Haberleri
MİT'in Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi

MİT'in Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi

 Yasak aşkından dünyaya getirdiği çocuğunu canlı canlı toprağa gömen kadın ve annesi serbest bırakıldı

Yasak aşkından dünyaya getirdiği çocuğunu canlı canlı toprağa gömen kadın ve annesi serbest bırakıldı

 Aydın'dan Bursa'ya kaçan Tuana'nın annesi: Yurtta kalmasını kabul edemem

Aydın'dan Bursa'ya kaçan Tuana'nın annesi: Yurtta kalmasını kabul edemem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Mehmet Nuri Ersoy Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Gülşen Şafak Sezer Tanem Sivar Amelia Hamlin
Spor Mehmet Topal Bülent Uygun Alex Teixeira Ali Palabıyık Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ataşehir'de baba ile oğlunu yaraladığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 16:22:28. #1.17#