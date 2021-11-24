Ataşehir'de 5 şüpheli polisin takibi sonucu yakalandı

ATAŞEHİR, İSTANBUL (DHA) - KARTAL'da polis ekipleri şüpheli gördükleri bir otomobili 13 kilometre takip ettikten sonra Ataşehir'de durdurabildi. Otomobilde bulunan 5 kişi gözaltına alınırken, neden kaçtıkları sorusuna şüphelilerden birisi "Sana ne" cevabını verdi.

Yakacık Mahallesi'nde dün akşam saat 00.00 sıralarında devriye gezen polis ekipleri, park halinde olan otomobildeki 5 kişiyi şüpheli buldu. Polis ekiplerin yaklaştığını fark eden şüpheliler, otomobille olay yerinden kaçmaya başladı. Ekipler, otomobili takip ederken bir yandan destek ekip talebinde bulundu. Ekipler, şüphelilerin kullandığı otomobili uzun süre takip etti. Takip sırasında şüphelilerin kullandığı otomobil, polis aracına çarptı. Buna rağmen durmayan şüphelileri yaklaşık 13 kilometre takip etti.

Gözaltına alınan B.K., Y.D., Ö.E.S., O.K., ve B.A. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan şüphelilerden ikisinin çeşitli suçlardan arandığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.