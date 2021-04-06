Ataşehir'de 14 katlı binada yangın paniği
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Ataşehir'de 14 katlı binada yangın paniği

İhlas Haber Ajansı / YUSUF ENES İNCE - Haberler | 3. Sayfa

Ataşehir'de 14 katlı binada yangın paniği Ataşehir'de bir site içerisindeki 14 katlı binanın 6'ncı katındaki dairede çıkan yangın büyük paniğe neden oldu.

Ataşehir'de 14 katlı binada yangın paniği

İSTANBUL - Ataşehir'de bir site içerisindeki 14 katlı binanın 6'ncı katındaki dairede çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Vatandaşlar ve evcil hayvanları dairelerinden tahliye edildi.

Ataşehir İçerenköy mahallesi Ertaç sokakta bir sitede bulunan 14 katlı binanın 6'ncı katındaki bir dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ekibi sevk edildi. Kısa sürede bina içinde yayılan duman sebebiyle binada oturanlar tahliye edildi. Bu sırada bina sakinleri kedi köpek gibi evcil hayvanlarını yanlarına alarak panikle kendilerini dışarı attılar. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Bina sakini Hale Özer "Yani nasıl çıktığını bilmiyorum, komşularımızdan birinde çıktı. Biz gürültü ve dumanı görünce zaten boşaltın diyorlardı ve apartmandan indik" ifadelerini kullandı.

Ataşehir'de 14 katlı binada yangın paniği
Ataşehir'de 14 katlı binada yangın paniği
Ataşehir'de 14 katlı binada yangın paniği
Ataşehir'de 14 katlı binada yangın paniği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUSUF ENES İNCE

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