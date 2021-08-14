ATAOL BEHRAMOĞLU, 'KÖPRÜLERE ŞİİRLER'İ TANITTI - 14 Ağustos 2021
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ATAOL BEHRAMOĞLU, 'KÖPRÜLERE ŞİİRLER'İ TANITTI - 14 Ağustos 2021

ATAOL BEHRAMOĞLU, 'KÖPRÜLERE ŞİİRLER'İ TANITTI - 14 Ağustos 2021
Habermetre - Haberler | Toplum

Ataol Behramoğlu, son şiir kitabını Foça'da tanıttıATAOL BEHRAMOĞLU, 'KÖPRÜLERE ŞİİRLER'İ TANITTIUsta Şair ve Yazar Ataol Behramoğlu'nun 'Köprülere Şiirler' isimli yeni şiir kitabının tanıtımı Foça Belediyesi'nin düzenlediği müzikli şiir dinletisiyle yapıldı.

Ataol Behramoğlu, son şiir kitabını Foça'da tanıttı

ATAOL BEHRAMOĞLU, 'KÖPRÜLERE ŞİİRLER'İ TANITTI

Usta Şair ve Yazar Ataol Behramoğlu'nun 'Köprülere Şiirler' isimli yeni şiir kitabının tanıtımı Foça Belediyesi'nin düzenlediği müzikli şiir dinletisiyle yapıldı.

Nice buluşmalar diliyorum

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz; " 'Köprülere Şiirler' isimli yeni şiir kitabının tanıtımını Beşkapılar kalemizde gerçekleştirerek bizleri onurlandıran Usta Şair ve Yazar Ataol Behramoğlu'na ve ona eşlik eden Müzisyen Haluk Çetin'e çok teşekkür ederim. Yeni şiirlerinin yanı sıra, zihnimizde yer tutan, severek okuduğumuz şiirlerini de seslendiren büyük ustaya, en içten saygılarımı sunuyor ve birlikte nice buluşmalar diliyorum. "dedi.

Foça olağanüstü bir yer

Müzikli şiir dinletisinin açış konuşmasında, son günlerde meydana gelen yangın ve sel felaketleri nedeniyle derin üzüntü, derin saygıyı yaşadığını belirten Ataol Behramoğlu; "1994'ten beri Haluk ile birlikteyiz. Türkiye'nin her yöresinde ve yurt dışında sayısız dinletilerimiz oldu. Foça'da da birkaç kez şiir severler ve müzikseverlerle buluştuk. Foça benim için önemli. 2014 yılında çıkan 'Özlem ve Yaz; Foça Dörtlükleri', isimli şiir kitabım var. Foça gerçekten olağanüstü bir yer. "dedi.

Demokrasi şehitleri ve yangınlarda yitirilenler anısına sunulan 'Yaşamak Yangın Yerinde' şiiri ile başlayan programda; 'Köprülere Şiirler' kitabından beş şiir, 'Özlem ve Yaz; Foça Dörtlükleri'nden bölümler, Cumhuriyet gazetesinin birinci sayfasında yayınlanan şiirlerden bir seçki sunuldu.

Bu şiirleri çok seveceksiniz

Ataol Behramoğlu, yeni şiir kitabı hakkında; "Köprülerle ilgili bir düşünce birikimi yoktu ama duygu birikimi vardı. Köprüler beni hep etkilemiştir, onu yazdım açıkçası. Her köprünün ayrı bir kimliği var. Yirmi iki şiirden on beş tanesi ülkemizle alakalıdır, birkaç tanesinde yurtdışındaki köprüler var. Canlı bir varlık gibi, doğanın bir parçası gibi düşünürüm köprüler hakkında. Bu kitabın başka bir özelliği, büyük ressam arkadaşım Sali, bu şiirleri resimledi. Kardeşim Sali hakikaten de kitaba bir derinlik katmıştır. Çok seveceksiniz bu şiirleri, eminim. 'dedi.

'Çaresi İsyan Olmuştur' şarkısı ve 'Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var' şiiriyle tamamlanan edebiyat gecesinin sonunda, Ataol Behramoğlu kitaplarını imzaladı.

Kaynak: Habermetre

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ATAOL BEHRAMOĞLU, 'KÖPRÜLERE ŞİİRLER'İ TANITTI - 14 Ağustos 2021 - Haberler
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