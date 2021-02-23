Atama kontenjanları açıklandı mı? MEB 2021 Öğretmen atama kontenjanları belli Branş bazlı atama kontenjanları ve atama takvimi açıklandı mı?

Atama bekleyen öğretmenler için müjdeli bir haber veren Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021 öğretmen atamaları hakkında bilgi verdi. Peki, MEB 2021 Öğretmen atama kontenjanları belli Branş bazlı atama kontenjanları ve atama takvimi açıklandı mı? Atama kontenjanları açıklandı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.Atama bekleyen öğretmenler için müjdeli bir haber veren Erdoğan'ın açıklaması sonrası atama kontenjanları açıklandı mı? MEB 2021 Öğretmen atama kontenjanları belli Branş bazlı atama kontenjanları ve atama takvimi açıklandı mı, merak edildi.

ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.. Atama bekleyen öğretmenler için müjdeli bir haber veren Erdoğan, 20 bin öğretmen ataması yapılacağını söyledi.

ATAMA TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

Erdoğan "Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenimizin daha atamasını yapacağız. Yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Yeni 20 bin atamanın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." İfadelerini kullandı.

Atama kontenjanları ve atama takvimi detayları henüz açıklanmadı. Güncel bilgiler için sayfamızı takip edebilirsiniz.