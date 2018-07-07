Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Maliye ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde açık bulunan Strateji Geliştirme Başkanlığı görevine Selim Çelenk atandı.

Maliye Bakanlığı'nda açık bulunan Vergi Müfettişliği görevlerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Naciye Taşkesen, Tayfur Ali Tunçsan, Elif Mutlu, Murat Softa, Emre Dal, Ömer Faruk Şahin ile Mert Karagül'ün atamaları gerçekleşti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğünde açık bulunan Elazığ 8'inci Bölge Müdürlüğü görevine Ahmet Gülşen getirildi. - ANKARA