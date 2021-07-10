Son dakika haber | Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Gelen son dakika haberine göre BAZI Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.