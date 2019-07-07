Atakum'da yaz sporları okulu açıldı

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Atakum Belediyespor'un Yaz Spor Okulları açılışında sporcularla buluştu.

Deveci, Atakum Belediyespor Stadyumu'nda gerçekleşen açılış töreninde yaptığı konuşmada, sporculara zeki, çevik ve ahlaklı olmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Belediye olarak sadece futbola değil tüm spor dallarına destek olacaklarını belirten Deveci, "Sadece gençleri değil, herkesi spor salonlarında, sahalarda, caddelerde, sahilde spor yaparken göreceğiz. Atakum baştan sona spor yapıyor olacak. Aileler çocuklarıyla birlikte çıkıp spor yapacak. Atakum böyle bir kent olacak. Beş yılın sonunda Atakum, spor kenti, kültür kenti ve sanat kenti olacak." dedi.

Deveci, spor altyapısını geliştireceklerini vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Bu tesis yetmiyor, burayı yukarıda ulaşımı kolay bir yere taşıyacağız. Herkesin her spor dalında kendisine yer bulabileceği bir alan oluşturacağız. Burayı da önümüzdeki 5 yıl içinde çok amaçlı bir kongre merkezi yapacağız. Eğer Atakum sanat kenti olacaksa, sanatın yapılacağı alanların olması lazım. Burası da onlardan birisi. Gönül birliği ile sanata ve spora destek vereceğiz. Atatürk'ün bu ülkeyi bıraktığı çocukları, gençleri olarak o ruhla spor yapıp, rakiplerimizle karşılaşacağız. İşte o zaman başarılı oluruz."

Yaz sporları okulunda bin 300 sporcu futbol, boks, jimnastik, judo satranç, boccia, masa tenisi, badminton, yüzme, tenis, halk oyunları olmak üzere 11 farklı dalda kurs görecek.

Açılışa, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin eşi Gülay Deveci, Atakum Belediyespor Başkanı Tuğrul Öngel, Atakum Belediyespor Yönetim Kurulu üyeleri, sporcular, aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA