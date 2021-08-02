Atakum'da trap atışları nefes kesti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Atakum'da trap atışları nefes kesti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

Atakum'da trap atışları nefes kesti Atakum Belediyesi ve 1919 Atakum Avcılar Kulübü iş birliği ile 31 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde Kocadağ'da doğa kampı ve trap atışı müsabakası gerçekleştirildi.

Atakum'da trap atışları nefes kesti

SAMSUN - Atakum Belediyesi ve 1919 Atakum Avcılar Kulübü iş birliği ile 31 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde Kocadağ'da doğa kampı ve trap atışı müsabakası gerçekleştirildi. Kıyasıya mücadeleye sahne olan trap atışları adeta nefes kesti.

Atakum Belediyesi ile 1919 Atakum Avcılar Kulübü doğaseverleri eşsiz güzelliğe sahip Kocadağ'da kampta buluşturdu. 31 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde doğa kampı ve trap atışı müsabakalarında bir araya gelen vatandaşlar yapılan çekilişlerle birçok sürpriz hediye de kazandı. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ile eşi Av. Gülay Deveci ve 1919 Atakum Avcılar Kulübü Başkanı İsmail Bülbül'ün de katılımcılarla bir araya geldi. Başkan Deveci'nin de atış yaptığı turnuvada kıyasıya mücadele yaşandı.

500 sporcu yarıştı

Sabahın erken saatlerinde başlayan trap atışı turnuvasında amatör, profesyonel, süper profesyonel ve kadınlar olmak üzere 4 kategori yer aldı. Kategorilerde toplamda 500 sporcu yarıştı. Yarış sonunda kazananlara kupa ve madalyaları ile çeşitli hediyeler takdim edildi. Baş hakem Murat Gürsel ile yardımcı hakem İsa Ay'ın görev yaptığı profesyonel kategoride şampiyon Yüksel Cayvarlı, Emre Aktaş ikinci, Faik Çolak da üçüncü oldu. Süper profesyonel kategoride ise şampiyon Emre Aktaş, ikinci Mehmet Sait Örtükoğlu, üçüncü ise Kenan Özer oldu. Baş hakem İbrahim Tamer Sözgen ile yardımcı hakem İbrahim Genç'in görev yaptığı amatör kategorisinde şampiyon Samet Pıçakçı, ikinci Oktay İyigün, üçücün de Emrah Okur oldu. Kadınlar kategorisinde ise şampiyon Hazal Ayan, ikinci Melek Aktaş ve üçüncü de Ayşe Şahin olarak kupalarını aldı.

Atakum'da trap atışları nefes kesti
Atakum'da trap atışları nefes kesti
Atakum'da trap atışları nefes kesti
Atakum'da trap atışları nefes kesti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Diana Spencer Oğulcan Engin Sevda Erginci
Spor Muslera Rıza Kayaalp Nihat Özdemir Sergen Yalçın Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Atakum'da trap atışları nefes kesti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 14:46:03. #1.14#

title