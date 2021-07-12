Atakum'da açık havada yaz etkinlikleri başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Atakum'da açık havada yaz etkinlikleri başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Atakum'da açık havada yaz etkinlikleri başladı Atakum Belediyesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile yapılan Açık Hava Tiyatro ve Konser Etkinlik dizisinin ilki gerçekleştirildi.

Atakum'da açık havada yaz etkinlikleri başladı

SAMSUN - Atakum Belediyesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile yapılan Açık Hava Tiyatro ve Konser Etkinlik dizisinin ilki gerçekleştirildi.

Atakum Belediyesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile Atakum sahili Çobanlı Halk İskelesi mevkiinde gerçekleştirilen Açık Hava Tiyatro ve Konser etkinlik dizisinin ilki Samsunlularla buluştu. Her yaştan ziyaretçinin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte renkli anlar yaşandı. Etkinlikte aynı zamanda Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Şeref Aydın ziyaretçilerle görüşerek Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin selamını iletti ve miniklere "Çocuklar İçin Nutuk" kitabını hediye etti.

Sanatçılara destek

Pandemide ekonomik zorluk çeken müzisyen ve tiyatrocularla dayanışma sağlamak için de gerçekleştirilen programın ilkinde Küçük Eller Çocuk Tiyatrosu'nun "Bizim Dünyamız" oyunu sahnelendi. Çocukların büyük bir keyifle izlediği oyunda minikler bol bol gülüp dans etti. Çocuk oyununun ardından Samsun Sanat Tiyatrosu, Yaşar Gündem'in tek kişilik oyunu "Gölgesinde Çınarın" izleyiciyle buluştu. Gündem'in performansı dakikalarca ayakta alkışlandı. Tiyatro oyunlarından sonra ise DJ İnanç Seven en sevilen şarkılarla sahne aldı.

Eylül ayına kadar devam edecek

Açık hava etkinlikleri, 17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yeniden Samsunlularla buluşacak. Saat 20.00'de Samsun Sanat Tiyatrosu, Yaşar Gündem Şiir ve Müzik Dinletisi Samsunlularla bir araya gelecek. Aynı akşam saat 21.00'de Grup Raks ve 22.00'de Grup Çizmeli Kedi sahne performanslarıyla müzikseverlere keyifli bir gece yaşatacak. Temmuz ayının son haftasına gelindiğinde açık hava sahnesi Samsun Sanat Tiyatrosu'nun sahnelediği "Kuvayi Milliye Destanı" tiyatro severlerle buluşturacak. Tiyatro temsilinin ardından saat 21.00'de Grup 2 Oda 1 Salon, saat 22.00'de de Grup Baba Yaga sahnede olacak. Açık hava etkinliklerinin Eylül ayına kadar devam etmesi planlanırken, Ağustos ve Eylül aylarında da sürpriz isimler Atakum sahilindeki sahneyi paylaşacak. Her yaş grubundan yurttaşın keyifle vakit geçirmesi için de Türk sanat müziğinden Türkçe rap türüne kadar geniş yelpazede konserler Samsunlularla olacak. Etkinlik takvimi her ay Atakum Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.

(FAU-SLH-Y)

Atakum'da açık havada yaz etkinlikleri başladı
Atakum'da açık havada yaz etkinlikleri başladı
Atakum'da açık havada yaz etkinlikleri başladı
Atakum'da açık havada yaz etkinlikleri başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Destici Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Kartal Tibet Acun Ilıcalı Zeynep Bastık
Spor Şenol Güneş Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Atakum'da açık havada yaz etkinlikleri başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 13:39:21. #1.15#

title