Atakum Belediyesi'ne çiçek yerine hayvan maması hediye ettiler

SAMSUN - Samsun'da görev yapan veteriner hekimler ve vatandaşlar, 'hayırlı olsun' ziyareti gerçekleştirdikleri Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'ye çiçek yerine sokak hayvanlarına dağıtılması için hayvan maması hediye ettiler.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından belediye başkanlığı görevini devralan Cemil Deveci, hayırlı olsun ziyaretine gelen misafirlerin çiçeklerini kabul etmiyor. Başkan Deveci, çiçeğe verilecek paraların sosyal sorumluluk projelerinde kullanılmasını istiyor. Başkan Deveci'ye ziyarete gelen veteriner hekimler de ziyarette çiçek yerine sokak hayvanlarının 2-3 aylık mama ihtiyacını karşılayacak mamayı belediyeye hediye ettiler.

Kampanya hakkında konuşan Hasan Pir, "Başkan Cemil Deveci'ye hayırlı olsun dileklerimizi iletmek istedik. Bunun için de çiçek yerine sokak hayvanlarına dağıtılması için kedi ve köpek maması getirdik. Yaptığımız kampanya ile minik insan dostları hayvanlarımızın beslenmeleri noktasında katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

"Yaşayan her şeye değer veriyoruz"

Tüm canlılara değer verdiklerini ifade eden Başkan Cemil Deveci, "Yaşayan her şeye değer veriyoruz. Bizi insan yapan değer de budur. Siyasetimi bu anlayışla yapıyorum. 2-3 aydır söylediğim her şeyin özü bu. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde de siz destek olacaksınız, izleyeceksiniz. Bu sözlerimden dönüyor muyum, yapabiliyor muyum bakacaksınız. Eğer bunları yapabilirsek, bu kent birlikte yaşanabilir, sanat, kültür, turizm, sağlık kenti olur ve bu kentte yaşayan herkes de kendi halinden memnun olur. Bunu yapabilmek için ben gayret gösterip, hayallerimizi sizinle paylaşacağım, sizler bana destek olacaksınız. Herkes kendi alanından tutarak, bu kenti yaşanabilir bir kent yapacağız" diye konuştu.

"Duyarlılık ve farkındalık oluşturmak istiyoruz"

Çiçek gönderilmesi yerine sokak hayvanlarına ya da sosyal sorumluluk projelerine yardım yapılması gerektiğini belirten Deveci, "İlk kez sokak hayvanlarının birkaç aylık yiyeceğini karşılayacak bir bağış geldi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Veteriner hekimler bu konu da daha duyarlı davrandılar. Özellikle gelen çiçekleri kabul etmemeye çalıştık. Gelen çiçekleri geri iade ettik. O çiçekleri de listeledik, onları da sosyal sorumluluk projelerinde değerlendirmek istiyoruz. Çiçek gönderenlere de mektup yazıyoruz, 'Çiçeklerinizi sosyal sorumluluk projelerinde değerlendiriyoruz' diyoruz. Bir farkındalık ve duyarlılık oluşturmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından hayvan mamaları belediyeye hediye edildi. "Atakum'un minik dostlarına" isimli kampanyaya birçok vatandaş da mama desteğinde bulundu.

Kaynak: İHA