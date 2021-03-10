Atakum Belediyesi'nden eğitime destek sürüyor

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Atakum Belediyesi'nden eğitime destek sürüyor Atakum Belediyesi 5 okulu ziyaret ederek soru bankası ve konu anlatımlı kitapların da olduğu paketleri öğrencilere ulaştırdı.

Atakum Belediyesi'nden eğitime destek sürüyor

SAMSUN - Atakum Belediyesi 5 okulu ziyaret ederek soru bankası ve konu anlatımlı kitapların da olduğu paketleri öğrencilere ulaştırdı.

Atakum Belediyesi, yeni eğitim öğretim dönemine başlayan öğrencileri hediyelerle mutlu etmeye devam ediyor. Önceki hafta kırsal mahallelerdeki okulları tek tek dolaşıp yüzlerce öğrenciye hediyelerini ulaştıran Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi ekipleri bu hafta da 5 okula yaptığı ziyaretle çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler hafta başından itibaren Taflan, Taflan Yalı, Orhan Gencebay, Balaç ve Özören Ortaokulları'ndaki 8. sınıf öğrencilerine Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk'u başta olmak üzere soru bankası ve konu anlatımlı kitaplar başta ile maske ve dezenfektan seti hediye etti. Ayrıca ekipler, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin öğrenciler için kaleme aldığı mektubu da ulaştırdı. Paylaşım Merkezi yetkilileri, öğrencilerin sınavlara hazırlanmasına katkıda bulunmak için soru bankası desteğini sağladıklarını söyleyerek, "Kentimiz genelinde daha fazla okula ulaşmak için çalışıyoruz. Okulların açılması kararı verildiğinden Atakum Belediye Başkanımız Av. Cemil Deveci'nin talimatıyla oluşturduğumuz ekiplerimizle okullarımızı ziyaret ederek hem fiziki ihtiyaçlarını kontrol ediyoruz hem de öğrencilerimize bu pandemi sürecinde destek olabilecek maske ve dezenfektan setlerimizi ulaştırıyoruz. Bu hafta öğrencilerimize soru bankası ve konu anlatımlı kitaplar da ulaştırarak derslerine katkı sunmayı amaçladık. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN UYSAL