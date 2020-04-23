- Atakule 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı nedeniyle aydınlatıldı Atakule 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı nedeniyle aydınlatıldı Ankara'nın simgesi Atakule, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramının 100.yılında Türk bayrağı renkleriyle aydınlatıldı.

Atakule 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı nedeniyle aydınlatıldı

ANKARA - Ankara'nın simgesi Atakule, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramının 100.yılında Türk bayrağı renkleriyle aydınlatıldı.

Ankara'nın simgesi Atakule bir ilke imza atarak, saat 21: 00 de tüm Türkiye'de evlerinden ve balkonlarından söyleyeceği İstiklal marşının notalarını kulede yayınlandı. Akabinde Dünya'nın Covid-19 virüsü nedeniyle zorlu günlere umut olması için UNİCEF işbirliğiyle tüm dünya çocuklarını temsilen kule rengarenk ışıklandırıldı.

Kaynak: İHA