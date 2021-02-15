Atakan Çelik - Devran sözleri | ÇGHB2 oyuncusu Atakan Çelik'in yeni parçası!
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Atakan Çelik - Devran sözleri | ÇGHB2 oyuncusu Atakan Çelik'in yeni parçası!

15.02.2021 16:16 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:19
Atakan Çelik - Devran sözleri | ÇGHB2 oyuncusu Atakan Çelik'in yeni parçası!

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin sevilen oyuncularından olan Atakan Çelik, yeni parçasını piyasaya sürdü. Atakan Çelik - Devran sözlerini sizler için derledik.

ATAKAN ÇELİK DEVRAN SÖZLERİ

Az dedin aşk yetmedi sana

Çok seviyordun demiştin bana

Her günüm ayrı dert aynı cefa

Bu nasıl bir elveda

Git dedim oysa kal onun adı

Dönmedi dilimden ah şu inadı

Sana bir öfkem yok inan kalmadı

Bitecek mi sandın aşk ibadeti

Her an senindir al bu emaneti

Bu devran dönmez artık

Yaktığın alev bir an sönmez artık

Unutur mu sandın aşk ihaneti

Sen sür sefayı ben sefalet

  • Söz - Müzik: Atakan Çelik
  • Kayıt: Cem Şahin
  • Düzenleme: Cem Şahin
  • Mix/Mastering: Aziz Berk Erten
  • Gitar: Cem Şahin
  • Perkusyon: Cenk Güngör
  • Klavye: Arda Dölek
  • Klip Yönetmeni: Aykut Öztürk
  • Yapım: BKM Mutfak Yapım
  • Yapımcı: Ferat Bilgin
  • Yapım Koordinatörü: Yonca Karakaya
  • Menajerlik: Stand
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 16:20:30. #1.16#
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