Atakan Çelik - Devran sözleri | ÇGHB2 oyuncusu Atakan Çelik'in yeni parçası!
15.02.2021 16:16 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:19
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin sevilen oyuncularından olan Atakan Çelik, yeni parçasını piyasaya sürdü. Atakan Çelik - Devran sözlerini sizler için derledik.
ATAKAN ÇELİK DEVRAN SÖZLERİ
Az dedin aşk yetmedi sana
Çok seviyordun demiştin bana
Her günüm ayrı dert aynı cefa
Bu nasıl bir elveda
Git dedim oysa kal onun adı
Dönmedi dilimden ah şu inadı
Sana bir öfkem yok inan kalmadı
Bitecek mi sandın aşk ibadeti
Her an senindir al bu emaneti
Bu devran dönmez artık
Yaktığın alev bir an sönmez artık
Unutur mu sandın aşk ihaneti
Sen sür sefayı ben sefalet
- Söz - Müzik: Atakan Çelik
- Kayıt: Cem Şahin
- Düzenleme: Cem Şahin
- Mix/Mastering: Aziz Berk Erten
- Gitar: Cem Şahin
- Perkusyon: Cenk Güngör
- Klavye: Arda Dölek
- Klip Yönetmeni: Aykut Öztürk
- Yapım: BKM Mutfak Yapım
- Yapımcı: Ferat Bilgin
- Yapım Koordinatörü: Yonca Karakaya
- Menajerlik: Stand