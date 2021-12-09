Ataç: Fosil yakıttan çıkış planının yapılması lazım

TÜRKİYE Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Genel Başkanı Deniz Ataç, Birleşmiş Milletler (BM) COP26 iklim zirvesinden sonra ülkelerin enerji üretiminde fosil yakıttan çıkış planını yaptığını, artık Türkiye'nin de çıkış planını yapıp kamuoyuna açıklaması gerektiğini söyledi.

TEMA Vakfı Genel Başkanı Deniz Ataç, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a geldi. TEMA Vakfı Kahramanmaraş Temsilcisi Abdurrahman Akbolat ile Afşin-Elbistan A ve B Termik Santralleri bölgesine de giderek incelemelerde bulunan Ataç, ziyaretlerinin son gününde gazetecilerle bir araya geldi. Yaptığı inceleme sonunda gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Deniz Ataç, dünyanın artık enerji üretiminde fosil yakıtlardan uzaklaştığını söyledi. Bununla ilgili de BM COP26 iklim zirvesinin yapıldığını hatırlatan Ataç, şöyle devam etti:

Afşin-Elbistan bölgesinde yaptığı incelemede kömür sahalarının susuzlaştırma çalışmalarına da tanık olduğunu kaydeden Ataç, "Kömür sahalarına gittiğimizde de gözümüzle susuzlaştırma çalışmalarını gördük. 1 gram suyun hesabını yaparken, 1 damla suyu tasarruf etmeye çalışırken onlarca kuyudan, çok geniş borulardan büyük debilerle susuzlaştırma için suların nasıl dışarı atıldığını görünce inanın iyi hissetmek mümkün değil. Burada çok ciddi atılması gereken adımlar var ve bölge politikacılarının, yöneticilerinin, halkının sahip çıkması gerekiyor. Eğer halkımız buna sahip çıkmazsa zaten hiçbir şey olmaz. Onun için bu bölgede yaşayan herkesin havasına, suyuna ve toprağına sahip çıkmaya davet ediyoruz" diye konuştu.