"Ata'ya Saygı" için paraşüt ve kano şenliği düzenlendi

DÜZCE (AA) - Bolu ve Düzce'de "Ata'ya Saygı" temasıyla yamaç paraşütü ve kano şenliği yapıldı.

Bolu Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Derneği ve Bolu Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen etkinliklerin ilk gününde Düzce Topuk Yaylası'nda kano şenliği düzenlendi.

Kanolara bağlanan Mustafa Kemal Atatürk posteri, sporcular tarafından gölette açıldı.

Abant Tabiat Parkı'nda devam eden etkinliklerin ikinci gününde ise "Ata'ya Saygı" uçuşları yapıldı.

Çevredeki tepelerden atlayan paraşütçüler Atatürk'ü andı.

Dernek Başkanı İsmail Uçar, Bolu Belediyesi ve etkinliklerde emeği geçenlere teşekkür etti.