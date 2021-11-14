"Ata'ya Saygı" için paraşüt ve kano şenliği düzenlendi - Haberler
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"Ata'ya Saygı" için paraşüt ve kano şenliği düzenlendi

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Bolu ve Düzce'de "Ata'ya Saygı" temasıyla yamaç paraşütü ve kano şenliği yapıldı.

DÜZCE (AA) - Bolu ve Düzce'de "Ata'ya Saygı" temasıyla yamaç paraşütü ve kano şenliği yapıldı.

Bolu Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Derneği ve Bolu Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen etkinliklerin ilk gününde Düzce Topuk Yaylası'nda kano şenliği düzenlendi.

Kanolara bağlanan Mustafa Kemal Atatürk posteri, sporcular tarafından gölette açıldı.

Abant Tabiat Parkı'nda devam eden etkinliklerin ikinci gününde ise "Ata'ya Saygı" uçuşları yapıldı.

Çevredeki tepelerden atlayan paraşütçüler Atatürk'ü andı.

Dernek Başkanı İsmail Uçar, Bolu Belediyesi ve etkinliklerde emeği geçenlere teşekkür etti.

Ata'ya Saygı için paraşüt ve kano şenliği düzenlendi

Ata'ya Saygı için paraşüt ve kano şenliği düzenlendi

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri

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