ATA Teknokent, Doğu Anadolu'nun "bilim merkezi" olmayı hedefliyor

Atatürk Üniversitesi ATA Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ayhan Çelik, Ardahan, Iğdır, Ağrı ve Kars'ı da çalışmalarına dahil ederek bölgenin teknokenti olmayı hedeflediklerini söyledi.

ARDAHAN (AA) - Atatürk Üniversitesi ATA Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ayhan Çelik, Ardahan, Iğdır, Ağrı ve Kars'ı da çalışmalarına dahil ederek bölgenin teknokenti olmayı hedeflediklerini söyledi.

Prof. Dr. Ayhan Çelik, üniversitenin sosyal tesislerinde düzenlediği toplantıda, teknokent olarak yaptıkları çalışmaları ve hedeflerini anlattı.

Kurumlarında 103 Ar-Ge, 6 destek ve 28 de akademisyen firmasının bulunduğunu ifade eden Çelik, projelerinden 326'sının tamamlandığını, 102'sinin de devam ettiğini bildirdi.

Teknokentte yazılım firmalarının öne çıktığını vurgulayan Çelik, "Firma sayısı ve ürün çeşitliliği ise her geçen gün artıyor. ATA Teknoloji Transfer Ofisimiz, TÜBİTAK 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) Destekleme Programı kapsamında 2020 yılından itibaren desteklenen 5 TTO arasına girdi. Bu Atatürk Üniversitesi açısından da büyük bir başarıdır." diye konuştu.

"Bölgede firmaların ayaklarına kadar gideceğiz"

Üniversite-sanayi iş birliğinin önemine dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Üniversite-sanayi iş birliğini geliştirme kapsamında pandemi döneminde Türkiye'de ne kadar büyük şirket varsa listesini çıkarttık. Bu anlamda yaklaşık 400 firma belirledik. Bu şirketlerle hocalarımızı eşleştireceğiz. Hocalarla firmaları önce uzaktan görüştüreceğiz. Sonra da şirketlerin bulunduğu yerlere hocalarımızın gidip ortak proje yürütmelerine çaba göstereceğiz. Çünkü devletin müthiş destekleri var. Batıdaki firmalar ayaklarına gidilmesini önemserler. Onların ayaklarına gidilmiyor ama biz bu bölgede firmaların ayaklarına kadar gideceğiz. Böyle de çok başarılı olduğumuzu düşünüyoruz."

Yüksek Rakım Ata Test Merkezi projelerinin bulunduğunu belirten Çelik, "Özellikle stratejik alandaki ürünlerin Türkiye'de yani Erzurum'da test edilmesini amaçlıyoruz. Erzurum'un kalkınmasının en büyük parametrelerinden biri olacak. Projeyi teknokent olarak biz yapıyoruz. Fizibilite çalışmaları devam ediyor. Bir de Ar-Ge kafe oluşturmak istiyoruz. Her meslek gurubundan insanların gelip burada beyin jimnastiği yapmasını amaçlıyoruz." diye konuştu.

Çelik, Ardahan, Iğdır, Ağrı ve Kars'ı da çalışmalarına dahil ederek bölgenin teknokenti olmayı hedeflediklerini bildirdi.