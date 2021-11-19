Ata Özkaya kimdir? Ata Özkaya kaç yaşında, nereli? Ata Özkaya hayatı ve biyografisi!
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ATA ÖZKAYA KİMDİR?
Galatasaray Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi olan Doç.Dr.Ata Özkaya, yüksek öğrenim hayatına İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Telekomünikasyon mühendisliğinden lisans ve yüksek lisans derecelerini alarak başlamıştır
KURUM BİLGİLERİ
Birim
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm
İktisat
Ana Bilim Dalı
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
Doktora Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Université Nice Sophia Antipolis, Institut Supérieur d'Economie et de Management, Uluslararası Finans ve Makroekonomi 2011
Yüksek Lisans Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Mikroekonomi, Sanayii İktisadı ve Ekonometri ABD 2005
Yüksek Lisans Galatasaray Üniversitesi, İktisat Bölümü, İktisat Politikası ABD 2004
Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haber leşme Mühendisliği ABD 2002
Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haber leşme Mühendisliği ABD 1998
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