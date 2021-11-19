Ata Özkaya kimdir? Ata Özkaya kaç yaşında, nereli? Ata Özkaya hayatı ve biyografisi!

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ATA ÖZKAYA KİMDİR?

Galatasaray Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi olan Doç.Dr.Ata Özkaya, yüksek öğrenim hayatına İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Telekomünikasyon mühendisliğinden lisans ve yüksek lisans derecelerini alarak başlamıştır

KURUM BİLGİLERİ Birim İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölüm İktisat Ana Bilim Dalı İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Doktora Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Université Nice Sophia Antipolis, Institut Supérieur d'Economie et de Management, Uluslararası Finans ve Makroekonomi 2011

Yüksek Lisans Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Mikroekonomi, Sanayii İktisadı ve Ekonometri ABD 2005

Yüksek Lisans Galatasaray Üniversitesi, İktisat Bölümü, İktisat Politikası ABD 2004

Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haber leşme Mühendisliği ABD 2002

Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haber leşme Mühendisliği ABD 1998

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