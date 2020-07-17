Ata Mahallesi'nde yağmur suyu çalışmaları devam ediyor Özellikle kış aylarında artan yağmurlar ile sokaklarında su birikintileri oluşan Ata Mahallesi'nde ASKİ ekipleri yağmur suyu çalışmalarıyla kalıcı çözüm üretti.

Özellikle kış aylarında artan yağmurlar ile sokaklarında su birikintileri oluşan Ata Mahallesi'nde ASKİ ekipleri yağmur suyu çalışmalarıyla kalıcı çözüm üretti.

Aydın genelindeki çalışmalarına hız kesmeden devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri, Ata Mahallesi 643 sokakta yağmur suyu çalışmalarına başladı. Mahalle genelinde çalışmalarına devam eden ASKİ ekipleri çalışmaları ile kalıcı çözümler üretmeye devam ediyor. Aşırı yağışlarda bölgede biriken sular yağmur suyu hattı ile deşarj edilecek. Böylece aşırı yağışlarda Ata Mahallesi'nde yaşanan sıkıntılar giderilmiş olacak. - AYDIN

Kaynak: İHA