Ata Demirer, Evlilik Hazırlığı Yaptığı Alara Bozbey'den Ayrıldı
Yakın zamana kadar evlenecekleri konuşulan komedyen Ata Demirer ve oyuncu sevgilisi Alara Bozbey, ilişkilerini noktaladı.
Evlenecekleri konuşulan komedyen Ata Demirer ile oyuncu sevgilisi Alara Bozbey'in ilişkilerine nokta koyduğu ortaya çıktı.
BİRBİRLERİNİ TAKİBİ BIRAKTILAR
Star TV'de yayınlanan 'Duymayan Kalmasın' programının haberine göre; haklarında ayrılık dedikodusu çıkan Ata Demirel ve Alara Bozbey'in, birbirilerini sosyal medya hesaplarından takipten çıkardığı ve ilişkilerini sonlandırdığı öğrenildi.
"GERİ DÖNÜŞÜMÜZ YOK"
Ayrılık açıklaması yapan Alara Bozbey, "Saygı çercevesinde ayrıldık. Geri dönüşümüz yok" dedi.
İkiliden geriye bu mutlu kareler kaldı;
YORUMLAR (7)
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Para para para varlığı bir dert yokluğu yaraCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Kim bilir daha kaç kez ayrılır birleşirlerCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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johny sinsCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu adam parasız olsa kimse bakmaz buna evde kalırCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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Her birlikte olanı evlendiriyorsunuz ya bravoCevap Yaz 4 Yayından Kaldır