Ata binmek isterken yediği tekme yüzünden dünyası karardı

Amerika Birleşik Devletleri'nde kaydedilen video, izleyenleri ürküttü. Ata binmek isteyen bir adam sakin şekilde duran atın üzerine binmek içi,n hamle yaptı ancak bu sırada at hareketlendi.

SERT TEKMESİYLE SARSILDI

At, kaçmak istediği sırada arka ayaklarını kaldırarak hemen arkasında duran adamın başına vurdu. Adam ise aldığı sert darbe nedeniyle kendisini yerde buldu. Arkadaşlarının da büyük korku yaşadığı görüldü.