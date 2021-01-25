ATA AÖF sonuçları için tıklayınız! ATA AÖF sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?
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ATA AÖF sonuçları için tıklayınız! ATA AÖF sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?

25.01.2021 12:32 | Son Güncelleme: 25.01.2021 12:36
ATA AÖF sonuçları için tıklayınız! ATA AÖF sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?

Online olarak gerçekleştirilen Açıköğretim Sınavı açıklandı. ATA AÖF sonuçları için tıklayınız! ATA AÖF sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?

Binlerce açıköğretim fakültesi öğrencisi sonuçları bekliyor. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamada ATA AÖF sonuçları açıklandı.

ATA AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI 2021 AÇIKLANDI!

Koronavirüs sebebiyle online olarak yapılan ATA AÖF sonuçları belli oldu. Atatürk Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, 2021 ATA AÖF final sınavı sonuçlarının açıklandı.

ATA AÖL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ATA AÖF sonuçlarını öğrenmek için "obs.atauni.edu.tr" adresinden giriş yapmanız gerekmekte. Şifreniz ile giriş yapabilir, sonuçları öğrenebilirsiniz.

ATA AÖL İTİRAZ HAKKI

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sayfasından itiraz edebilirsiniz.

ATA AÖL SINAV SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

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