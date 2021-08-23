ATA-AÖF 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavı Duyurusu
12 Eylül 2021 Pazar Saat 09. 30'da gerçekleştirilecek olan ATA-AÖF 2020-2021 Eğitim Öğretim "Yılı Yaz Okulu Sınavı" yüz yüze gerçekleştirilecek olup sınav için görev tercihleri https://gis. atauni. edu.
12 Eylül 2021 Pazar Saat 09. 30'da gerçekleştirilecek olan ATA-AÖF 2020-2021 Eğitim Öğretim "Yılı Yaz Okulu Sınavı" yüz yüze gerçekleştirilecek olup sınav için görev tercihleri https://gis. atauni. edu. tr/ sayfasında erişime açılmıştır. Sınavda görev almak isteyenlerin 25/08/2021 tarihi sonuna kadar görev talebinde bulunmaları ve IBAN'larını kontrol etmeleri gerekmektedir.
ATA-AÖF İl Sınav Koordinatörlüğü
Kaynak: Habermetre