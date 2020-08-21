At ve katırlarla yolculuk sona erdi.
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

At ve katırlarla yolculuk sona erdi.

21.08.2020 10:42 | Son Güncelleme: 21.08.2020 10:48

At ve katırlarla yolculuk sona erdi... Yol müjdesini alan köylüler iş makinelerini alkışlarla karşıladı

SİİRT - Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Gümüşören, Ulupınar mezrasına 50 yıl aradan sonra yol yapılıyor. Mezranın yolu Siirt İl Özel İdaresi tarafından yapılırken, yolun yapıldığını gören köylüler yolda çalışan iş makinelerini alkışlar ile karşıladı.

Ulupınar mezrasına yol yapım çalışmalarının başlandığını açıklayan Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat; mezrada yaşayan köylülerin talepleri üzerine İl Özel İdaresi Teknik ekiplerinin mezrada inceleme yaparak yolun yapılacağı güzergahda yol açma çalışmalarına başladıklarını dile getirdi. Canpolat, "Köylülerimizin yaşadıkları sıkıntıları yerinde inceledik ve mağduriyetin giderilmesi için çalışmalara hız verdik. Mezramızın bugüne kadar yolu yoktu, yani yaklaşık 50 yıldan bu yana mezranın yolu yoktu. Mezrada yaşayan köylülerimiz Beğendik beldesine gelebilmek için at ve katır sırtında yorucu ve tehlikeli bir yolculuk yapıyorlardı. Yaşadığımız bu çağda böylesine bir görüntünün, yakışık olmadığını düşünerek projemizi hızlandırdık ve iş makinelerimizi ve ekiplerimizi buraya sevk ederek aralıksız bir şekilde çalışmalarını sağladık. Şuan yol çalışmamız mesai menfumu gözetmeksizin dinlemeden devam etmektedir. Arazinin coğrafi konumu engebeli ve uçurum olmasından ötürü yol çalışmasını dikkatli bir şekilde yapmak zorundayız" dedi.

Yaşanan anlaşmazsızlıktan ötürü yol yapılmamış

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Gümüşören köyü mezrası olan Ulupınar'a bugüne kadar neden yol yapılmadığı konusunda açıklamada bulunan Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat; "Burada bulunan iki mezra arasında yaşanan anlaşmazsızlık nedeniyle yol yapılamamıştı. İki mezra arasındaki anlaşmazlık giderilerek istekleri doğrultusunda yolumuzu mezranın alt kısmından geçirmek sureti ile çalışmalara başladık. İki mezra arasında ortalama 4 kilometre yeni yol yapılacaktır. Bu anlamda bizlere destek olan Valimiz Osman Hacıbektaşoğlu'na teşekkür ediyorum. Yapılacak yeni yolun da mezra halkına hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Alkışlar ile karşıladılar

Pervari ilçesine bağlı Gümüşören köyü Ulupınar mezrasına 50 yıl aradan sonra yolun geleceğini duyan mezra halkı, İl Özel İdaresine ait iş makinelerini alkışlar ile karşıladı. Ulupınar mezrasında yaşadıkları günden buya yollarının olmadığını belirten mezra halkından Behren Özdemir "Mezramızda dededen, babaya, babadan oğla bir nesil yaşam mücadelesi veriyor. Mezramızın coğrafi yapısı bir hali tehlikeli olmasından ötürü ve mezramızın üstünde bulunan köylüler ile yaşanan anlaşmazlılıktan dolayı yol yapılamıyordu. Bu konuda yol taleplerimizi sürekli iletiyorduk. Burada keşif yapıldığında inanmadık ancak kısa bir zamanda iş makineleri gelerek çalışmaya başladı. Çocuklarımız okula, hastalarımız hastaneye katır ve at sırtında götürüyorduk. Özel İdare bunu görünce bizlere destek oldu ve hemen çalışma başlattılar. Ben başta Valimiz Osman Hacıbektaşoğlu'na, İl Genel Sekreterimiz Hıfzullah Canpolat'a, çok teşekkür ediyorum. Bizler 50 yıldır yol çilesi çekiyorduk, Allah devletimize, milletimize zeval vermesin" şeklinde konuştu.

At ve katırlarla yolculuk sona erdi.

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bursa'da yakalanan canlı bombanın planı polis merkezini patlatmakmış Güncel
Bursa'da yakalanan canlı bombanın planı polis merkezini patlatmakmış
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı Cinsellik
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Türkiye saat 15'e kilitlenmişken İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan heyecanlandıran Erdoğan paylaşımları Ekonomi
Türkiye saat 15'e kilitlenmişken İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan heyecanlandıran Erdoğan paylaşımları
Gaziantepli kebapçı, fıstıkla eti buluşturup yeni bir kebap geliştirdi Ekonomi
Gaziantepli kebapçı, fıstıkla eti buluşturup yeni bir kebap geliştirdi
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler Dünya
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Su seviyesinin hızla azaldığı Meyil Obruk Gölü, pembeye büründü Yaşam
Su seviyesinin hızla azaldığı Meyil Obruk Gölü, pembeye büründü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan fotoğraf ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan fotoğraf ortaya çıktı
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım
Otomobilin seyir halindeki tıra çarptığı kazada 2 kişi feci şekilde can verdi
Otomobilin seyir halindeki tıra çarptığı kazada 2 kişi feci şekilde can verdi
Zonguldak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdeye kilitlendi
Zonguldak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdeye kilitlendi
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Yayın balığı, hem boyu hem fiyatıyla vatandaşları hayrete düşürdü
Yayın balığı, hem boyu hem fiyatıyla vatandaşları hayrete düşürdü
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Kadın doktorun hayatını cehenneme çevirmişti! 7 yıldır süren tehdit ve şantajın cezası kesildi
Kadın doktorun hayatını cehenneme çevirmişti! 7 yıldır süren tehdit ve şantajın cezası kesildi
Kötü kokular mahalleyi harekete geçirdi! Ekiplerin girdiği evde çıplak cansız beden bulundu
Kötü kokular mahalleyi harekete geçirdi! Ekiplerin girdiği evde çıplak cansız beden bulundu
Pazardaki maskesiz esnaflardan biri kamerayı görünce parayı maske olarak kullandı
Pazardaki maskesiz esnaflardan biri kamerayı görünce parayı maske olarak kullandı
Barcelona'nın yeni çalıştırıcısı Koeman, Suarez'in yerine Memphis Depay'ı düşünüyor
Barcelona'nın yeni çalıştırıcısı Koeman, Suarez'in yerine Memphis Depay'ı düşünüyor
Polis memurunun karıştığı kazada tartışma çıkınca kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı
Polis memurunun karıştığı kazada tartışma çıkınca kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı
Şarkıcı Yusuf Güney, kadını gözaltına alırken darp ettiği için görevden uzaklaştırılan polis memurlarına destek oldu
Şarkıcı Yusuf Güney, kadını gözaltına alırken darp ettiği için görevden uzaklaştırılan polis memurlarına destek oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi dolar ve altın sert düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi dolar ve altın sert düştü
Avusturalya'da altın arayan iki arkadaş, birkaç saat içinde 3,5 kilogram ağırlığında altın buldu
Avusturalya'da altın arayan iki arkadaş, birkaç saat içinde 3,5 kilogram ağırlığında altın buldu
Son Dakika: Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da elektrik ve doğal gaz faturaları 3 ay ertelenecek
Son Dakika: Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da elektrik ve doğal gaz faturaları 3 ay ertelenecek
ABD polisinin ölümüne neden olduğu siyahi Müslümana söylediği skandal sözler ortaya çıktı
ABD polisinin ölümüne neden olduğu siyahi Müslümana söylediği skandal sözler ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi neden bugün açıklıyor? İşte ipuçları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi neden bugün açıklıyor? İşte ipuçları
Şampiyonlar Ligi finalini İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek
Şampiyonlar Ligi finalini İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Son Dakika: İstanbul'da bir müze daha cami oldu! Kariye Camii ibadete açılıyor
Son Dakika: İstanbul'da bir müze daha cami oldu! Kariye Camii ibadete açılıyor
Fenerbahçe, Vedat Muriqi'in Lazio'ya transfer olduğunu yalanladı
Fenerbahçe, Vedat Muriqi'in Lazio'ya transfer olduğunu yalanladı
'Yataklara düşmekten korkuyorum' yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Hacı Bektaş Veli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Bergüzar Korel
Spor Can Bartu Erol Bulut Metin Oktay Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Samsun Antalya Futbolcu Yunanistan
Şu an buradasınız: At ve katırlarla yolculuk sona erdi. - Siirt
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.8.2020 11:00:37. #1.14#
title