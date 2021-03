At eti haram mı? At eti helal midir? Diyanet fetvaları!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vatandaşlardan gelen dini soruları yanıtlıyor. Bu kapsamda vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri olan At eti haram mı? At eti helal midir? konusunda detaylı açıklama yapıldı. Peki, At eti haram mı? At eti helal midir?