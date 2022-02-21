Asya ve Avrupa'nın en yüksek şelalesi olan Tortum Şelalesi'nde bir damla su kalmadı - Haberler
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Asya ve Avrupa'nın en yüksek şelalesi olan Tortum Şelalesi'nde bir damla su kalmadı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Asya ve Avrupa'nın en yüksek şelalesi olan Tortum Şelalesi'nde bir damla su kalmadı

Asya ve Avrupa'nın bilinen en yüksek şelalesi olan, UNESCO tarafından dünya miras listesine aday gösterilen Tortum Şelalesinde bir damla su kalmadı.

Asya ve Avrupa'nın bilinen en yüksek şelalesi olan, UNESCO tarafından dünya miras listesine aday gösterilen Tortum Şelalesinde bir damla su kalmadı. Yılın 4 mevsimi binlerce turisti ağırlayan şelalenin bu hali drone ile havadan görüntülendi.

Uzundere'de bulunan, dünyanın 3'üncü, Asya ve Avrupa'nın en yüksek şelalesi olan ve UNESCO tarafından dünya miras listesine aday gösterilen Tortum Şelalesi susuz kaldı. Yılda ortalama 10 bin turistin ziyaret ettiği, 48 metre yükseklikten düşen suların izleyenlere adeta bir görsel şölen sunduğu şelalenin, bu günlerde hem eski manzarasından hem de eski yoğunluğundan eser yok. 1700'lü yılların ortalarında bugünkü Balıklı köyü batısında yer alan bir dağın heyelan sonucu Tortum Çayı'nın önünü kapatmasıyla oluşan Tortum Şelalesi, 22 metrelik genişlikten ve 48 metre yükseklikten düşmekte.

(Sefa Tetik - Özge Bozo/ İHA)

Asya ve Avrupa'nın en yüksek şelalesi olan Tortum Şelalesi'nde bir damla su kalmadı

Asya ve Avrupa'nın en yüksek şelalesi olan Tortum Şelalesi'nde bir damla su kalmadı

Asya ve Avrupa'nın en yüksek şelalesi olan Tortum Şelalesi'nde bir damla su kalmadı

Asya ve Avrupa'nın en yüksek şelalesi olan Tortum Şelalesi'nde bir damla su kalmadı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

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