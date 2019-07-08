Asus ZenFone Max Pro M2'ye Dijital Denge Uygulaması Geliyor

Asus'un geleneksel Zen kullanıcı arayüzü yerine stok Android arayüzü kullanan telefonu ZenFone Max Pro M2, geçtiğimiz nisan ayında Android Pie güncellemesi almış ve işletim sisteminin bu sürümü de stok Android arayüzüyle gelmişti. Bir güncelleme daha alacak olan cihaz, bu sefer Dijital Denge de (Digital Wellbeing) dahil olmak üzere bazı kilit Android Pie özelliklerine kavuşuyor.

16.2017.1906.066 sürümlü güncelleme Dijital Denge uygulamasının yanı sıra Haziran 2019 Google güvenlik yamasını da içerisinde barındırıyor. Bunlara ek olarak güncellemenin getirdiği hata düzeltmeleri ise şöyle:

Karanlık moddaki güç kapatma ikonu artık siyah değil.



FM Radio için yeni bir ikon.



Titreşim yoğunluğu artık daha fazla.



Kulaklıklarda sorun yaratan düşük ses sorunu düzeltildi.

Güncelleme ilk olarak Japonya'da yayınlanmaya başladı ancak güncellemeyi şu anda indirmek istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz. Eğer ki telefonunuzun kimliği "WW" ile başlıyorsa dosyadaki adı "JP" ile değiştirebilir ve güncellemeyi yapabilirsiniz. Dosyanın 1,55 GB boyutunda olduğunu ve yapacağınız tüm işlemlerde sorumluluğun sizde olduğunu hatırlatmak isteriz.