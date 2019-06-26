ASUS'tan Dikkat Çeken Pembe ve Gri Renkli Oyuncu Ekipmanları

Oyun sektörü her geçen gün biraz daha genişliyor. Teknoloji üreticileri, sürekli olarak yeni oyun ekipmanları çıkarmaya devam ediyorlar ve bu da oyun sektöründeki rekabeti artırıyor. Ayrıca her oyunsever kendi bütçesine uygun ekipmanlara bir şekilde sahip olabiliyor. Bu kez ASUS, görünüşüyle dikkatleri üzerine çeken ve özellikle de kadın yayıncıların gözdesi olabilecek yeni bir ürün serisiyle karşımıza çıktı. ASUS'un oyuncular için özel üretilen ürünlerini sınıflandırdığı ROG serisinin 'PNK Limited Edition' ailesi olarak karşımıza çıkan bu ekipmanlar bir kulaklık, bir klavye, bir mouse ve bir de mousepad'den oluşuyor. Bu serinin ilgi çekici olan yanı ise renkleri. ASUS bu özel seride pembe ve grinin uyumunu ön plana çıkarmış durumda. İşte ASUS'un sınırlı sayıda üretilen bu özel serisi;

Bu özel seri, ROG Gladius II Origin mouse (99.99 dolar), ROG Strix Flare klavye (179.99 dolar), ROG Strix Fusion 300 kulaklık (99.99 dolar) ve bir de mousepad'den (39.99 dolar) oluşuyor. Tüm ürünler aslında ASUS'un daha önceki dönemlerde piyasaya sürmüş olduğu ürünler. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi bu bir özel seri ve sınırlı sayıda üretildi.

Bu seri sadece ASUS'un kendi online satış mağazasından satın alınabiliyor. Bu da bu ürünlerin tamamına ya da sadece bazılarına Türkiye üzerinden erişemeyeceğimiz anlamına geliyor. Ancak yine de ürünlerin tüm özelliklerini daha yakından incelemek isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullabilirsiniz.