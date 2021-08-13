ASUS ROG Zephyrus M16'ya göz atıyoruz!

ASUS ROG Zephyrus M16 ile oyun deneyimi katlanıyor.

Republic Of Gamers kısa adı ile ROG marka ürünleri oyuncuların kalbini çalmayı başarmış olan ASUS, hem çevre ürünleri hem de dizüstü ve masaüstü bilgisayarları ile oyun deneyimini katlamaya devam ediyor. Biz de Playerbros olarak bu yazımızda ASUS ROG Zephyrus M16'ya göz atıyoruz!

ASUS ROG Zephyrus M16'nın Öne Çıkan Özellikleri

Bir yere bağlı olmak istemeyen oyuncuların tüm ihtiyaçlarını karşılamak için hayata geçirilen ROG Zephyrus M16, GeForce RTX 3070 ekran kartı, Intel Core i7-11800H işlemcisi, 16 inçlik 165 Hz QHD ekranı ile göz dolduruyor.

Tam model ismi GU603HE-K8007T-Gaming olan dizüstü bilgisayar özellikle güneş ışığının yüksek olduğu alanlardaki kullanımlarda parlama önleyici IPS-level ekranı ile hem oyun hem de iş sürecini aksatmıyor. Ayrıca 165 Hz tazeleme hızına sahip ekran, Adaptive-Sync teknolojisi ile oyuncuları rekabet dolu anlarda yarı yolda bırakmıyor.

Windows 10 ve Xbox Game Pass ile oyun deneyimi artıyor!

İçerisinde Windows 10 yüklü bir şekilde gelen ROG Zephyrus M16, ASUS tarafından belirtilene göre heyecan verici bir Windows 10 deneyimi sunuyor. Windows 10'daki deneyimi ise Xbox Games Pass ile perçinleniyor.

Uygun fiyatlar ile abonelerine yüksek kaliteli yüzlerce oyun sunan Game Pass'in sürekli güncellenen kütüphanesinde, Microsoft Flight Simulator, Tropico 6, Cities: Skylines, Control, Dead By Daylight, Dishonored 2, Dirt 5, Fallout serisi, Forza, Football Manager 2021 ve daha birçok oyun yer alıyor.

ASUS ROG Zephyrus M16 Teknik Detayları

Intel Core i7-11800H 2.3 GHz İşlemci

Nvdia GeForce RTX 3070 Ekran Kartı

48 GB'a kadar DDR4 3200 MHz SDRAM

Pantone onaylı QHD 165Hz 16 inç ekran

M.2 NVMe PCIE Gen 4 2TB SSD

RGB ışıklandırma destekli klavye

MicroSD kart okuyucu, Ethernet portu(RJ45), DisplayPort destekli Thunderbolt 4 portu, USB 3.2 Gen 1 Tip A, USB 3.2 Gen 2 Tip A ve USB 3.2 Gen 2 Tip C girişleri

90 Watt saatlik bir batarya

720P HD Webcam

Windows 10 işletim sistemi

Parmak izi okuma

Yaklaşık 1 kilo 900 gramlık ağırlık

tıklayarak ASUS ROG Zephyrus M16 hakkında daha detaylı bilgiye ve görsellere ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros