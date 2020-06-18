Asus ROG Phone 3 Özellikleri ve Tasarımı Sızdırıldı
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Asus ROG Phone 3 Özellikleri ve Tasarımı Sızdırıldı

ASUS'un yeni oyuncu telefonı olacak ROG Phone 3, geçtiğimiz günlerde TENAA'da listelenmişti.

Asus ROG Phone 3 Özellikleri ve Tasarımı Sızdırıldı
18.06.2020 15:50 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:18

ASUS'un yeni oyuncu telefonı olacak ROG Phone 3, geçtiğimiz günlerde TENAA'da listelenmişti. Telefon bugün Çin'in popüler mikroblog sitesi Weibo'da göründü. Asus ROG Gaming Phone 3 tasarımının yanı sıra özellikleri de ortaya çıktı.

ASUS ROG Phone 3 Özellikleri

Weibo'da sızıntılarıyla ünlü Digital Chat Station, Asus'un beklenen oyuncu akıllı telefonu ROG Phone 3'ün yüksek kaliteli görselini ve teknik özelliklerini paylaştı. Weibo gönderisine göre, Asus ROG Phone Gaming 3, 6.59 inç FH+ çözünürlüğünde 120Hz/144Hz OLED panele sahip olacak. Arkada 64 megapiksel ana kamerayı taşıyan üçlü kamera kurulumu, önde tek 13 megapiksel selfie kamera ile karşılaşacağız. Qualcomm'un Snapdragon 865 işlemcisinden güç alacak telefon, 16GB RAM ve 512GB dahili depolama alanı ile gelecek. Cihaz 30W'a kadar hızlı şarjı destekleyen 6000 mAh kapasiteli bataryadan güç alacak. Telefon 9.85mm kalınlığında, 240 gr ağırlığında olacak.

ASUS ROG Phone 3 Tasarımı

Tasarıma gelince, Asus'un üçüncü nesil oyuncu telefonunun tasarımı önceki nesil ROG Gaming Phone 2'ye çok benzeyecek. Arka panelde yine LED ROG logosunu göreceğiz ancak yeni Tencent Games yazısı olacak. Arkada üçlü kamera modülü ve açısal çizgiler, desenler dikkat çekecek. Ancak bu tasarımlar selefinin aksine daha gizli olacak, kaplamalar çok daha parlak görünecek.

Kaynak: Tamindir

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