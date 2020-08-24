Aşure günü nedir? Aşure gününün önemi | Aşure günü ne zaman başlıyor 2020 Aşure Günü, Muharrem Ayı'nın 10.günü olarak her yıl beklenen günlerden biridir. Muharrem ayı, İslam alemi için çok önemlidir. Muharrem ayı önemi, Aşure günü nasıl ortaya çıkmıştır? Aşure ne anlama gelir? Aşure Günü okunacak dualar neler? Aşure günü hangi ibadetler yapılır?

Aşure günü, Muharrem ayı içerisinde bulunan ve aşure pişirelerek yardım severliğin, komşuluğun artırıldığı bir gündür. Bugün içerisinde sünnetleri yerine getirmek, bugüne özel aşure günü namazını kılmak ve dualar etmek gerekir.

AŞURE GÜNÜ NEDİR?

Muharrem Ayı içerisinde bulunan aşure günü, İslam inancında büyük öneme sahiptir. Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu gününde her sene tekrarlanan ve birlik beraberlik için önemli bir gündür.

Aşure Günü, ayrıca Aşura Günü olarak da bilinir.

Paylaşmanın güzelliğinin, bolluk ve bereketin simgesi olan aşure geleneği yüzyıllardır devam etmektedir. İslam alemi açısında pek çok önemli olayın gerçekleştiği bir gün olması sebebiyle, önemini kaybetmemektedir.

MUHARREM AYI ÖNEMİ

Muharrem ayında pek çok önemli olay meydana gelmiştir. Peygamberlerin hayatına dair yaşanan önemli hadiseler bu ayı daha da özel hale getiriyor. Özellikle bu ayda Kerbela olayının olması sebebiyle, yas ayı olarak da anılır.

AŞURE GÜNÜNÜN ÖNEMİ

Hüseyin bin Ali ve beraberindeki 72 kişi hicri 61'de Muharrem'in onuncu gününde (10 Ekim 680) Kerbelâ'da Yezid'in Ordusu tarafından katledilir. Bunun yanı srıa Aşure günü gerçekleştiği rivayet edilen bazı olaylar şöyle;

Duaların büyük bölümünü Allahü teâlâ, Aşûre günü kabul etmiştir. Hazret-i Âdem'in tevbesinin kabul olması, Hazret-i Nuh'un tufandan kurtulması, Hazret-i Yunus'un balığın karnından çıkması, Hazret-i İbrahim'in ateşte yanmaması, Hazret-i İdris'in canlı olarak göğe çıkarılması, Hazret-i Yakub'un oğlu Hazret-i Yusuf'a kavuşması, Hazret-i Yusuf'un kuyudan çıkması, Hazret-i Eyyüb'ün hastalıktan kurtulması, Hazret-i Musa'nın Kızıldeniz'i geçmesi, Hazret-i İsa'nın doğumu ve ölümden kurtulup, diri olarak göğe çıkarılması Aşûre günü gerçekleşmiştir.

Aktarılana göre, tarihte bugün insanlık ve İslam tarihi açısından büyük öneme sahiptir. Hz. İbrahim'in aşure günü dünyaya geldiği ifade edilir. Hz. Musa ve kavmi, Firavun'un zulmünden bugünde kurtulmuştur. Hz. Nuh'un gemisi, Cüdi Dağı'na Muharrem'in onunda oturmuştur.

Hz. Aişe'den aktarılan bir rivayete göre, cahiliye döneminde Kureyşlilerin de aşure gününü kutladıklarından; Kabe'nin örtüsünü değiştirip oruç tuttuklarından bahsedilir.

Yaşanan mucizeler sebebiyle aşure günü bir sevinç, mutluluk ve kutlama günü olarak da kutlanmaktadır.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN BAŞLIYOR 2020

Aşure Günü, 2020 senesinde 29 Ağustos gününe gelmektedir. Muharrem ayının onuncu günü olan, 29 Ağustos 2020 tarihi "Aşura Günü" olacaktır.

AŞURE GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKMIŞTIR?

Muharrem ayı içerisinde pek çok önemli tarihi hadise yaşanmıştır. Aşure günü de her yıl, Muharrem ayının 10. gününde idrak edecek şekilde anılır.

AŞURE NE ANLAMA GELİR?

İsmini Arapça'da on manasına gelen "aşera" kelimesinden almıştır. Bugün ise pişirilip dağıtılan tatlıya verilen addır.

AŞURE GÜNÜ OKUNACAK DUALAR