Aşure günü ne zaman 2020? Aşure ayı hangi gün başlıyor? Muharrem ayı ne zaman?
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Aşure günü ne zaman 2020? Aşure ayı hangi gün başlıyor? Muharrem ayı ne zaman?

Muharrem ayının onuncu günü idrak eilen aşure günü hangi güne denk geliyor? Bugün, İslam dininde birçok belirleyci olayın yaşandığına inanılır. Aşure adı, Arapça'da on anlamına gelen ''aşara'' kelimesinden türemiştir. Aşure günü, Muharrem ayınında gerçekleşmesi nedeniyle Aşure ayı olarak da anılır.

Aşure günü ne zaman 2020? Aşure ayı hangi gün başlıyor? Muharrem ayı ne zaman?
08.08.2020 12:00 | Son Güncelleme: 08.08.2020 12:04

Aşure ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre ne zaman merak ediliyor. kurban Bayramı'nın hemen ardından gelen aşure günü, İslam dünyasında çeşitli ürünlerden elde edilen aşure tatlısı yapılır ve dağıtılır. Haram kelimesinden gelen Muharrem ayında kutlanan aşure ayı 2020 yılında ne zaman başlıyor?

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşura günü olarak da bilinen bu anlamlı gün, Diyanet'in takviminde yer alan bilgiye göre 29 Ağustos Cumartesi günü başlıyor.

MUHARREM AYI NEDİR?

Sözlükte "haram kılınan, yasaklanan; kutsal olan, saygı duyulan" anlamlarındaki muharrem savaşmanın haram kabul edildiği dört aydan birinin adıdır. Resûl-i Ekrem haram ayları zilkade, zilhicce, muharrem ve receb olarak açıklamıştır.Fecr sûresinde üzerine yemin edilen on gecenin muharrem ayının ilk on gecesi kabul edildiği de belirtilmiştir. Resûl-i Ekrem, muharrem ayını "Allah'ın ayı" olarak nitelendirip ramazandan sonraki en faziletli orucun bu ayda tutulan oruç olduğunu ifade etmiştir.

MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hicri Yılbaşı olacak hem de Allah'ın ayı olarak bilinen haram aylar arasında bulunan Muharrem ayı başlangıcı 20 Ağustos 2020 Perşembe günü hem idrak edilecek.

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