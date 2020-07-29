ASÜ Rektörü Prof.Dr. Şahin: "Öğrencilerimiz kendilerini daha güvende hissedecek"
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ASÜ Rektörü Prof.Dr. Şahin: "Öğrencilerimiz kendilerini daha güvende hissedecek"

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, üniversitenin "Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi" belgesi almasına ilişkin, "Öğrencilerimiz her bakımdan her alanda kendilerini daha güvende hissedecek.

29.07.2020 17:48 | Son Güncelleme: 29.07.2020 18:01

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, üniversitenin "Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi" belgesi almasına ilişkin, "Öğrencilerimiz her bakımdan her alanda kendilerini daha güvende hissedecek." dedi.

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Şahin, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından gönderilen "TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi" belgesini makama astı.

Şahin, burada gazetecilere, üniversite olarak uzun zamandır temizlik hassasiyeti içerisinde olduklarını söyledi.

Bu yıl bu durumu biraz daha ileri bir konuma taşıdıklarını belirten Şahin, şöyle konuştu:

"TSE'ye müracaatlarımızı yaptık. Temmuz ayının başında geldiler. Üniversitemizin bütün birimlerini denetlediler. "TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi" belgesini almaya hak kazandık. Bu belge bizim için çok kıymetli. Devlet üniversiteleri içerisinde alan ilk üniversite olduk. 5 yıldır sürdürmeye çalıştığımız hijyen ve sanitasyonla ilgili standartlarımızı bu defa belgelendirmiş şekilde sürdürmeye çalışacağız. Hijyen ve sanitasyon konusunun ne kadar önemli olduğunu bu pandemi sürecinde daha iyi anladık. Bu sürece katkı veren her kese teşekkür ediyorum."

"Öğrencilerimiz her bakımdan her alanda kendilerini daha güvende hissedecekler"

Şahin, öğrencilerin temizlik standardı yüksek bir üniversitede güvenle eğitim almaya devam edeceklerini ifade etti.

Denetim sürecinde üniversitenin her biriminin denetlendiğini anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Havuz, yemekhane, kütüphanemizi, fakültelerimizi ve tüm alanları denetlediler. Bunların hepsinin birbirinden farklı temizlik standardı var. Tuvaletler için farklı, yemekhane için farklı. Her birim için farklı farklı kriterleri içeren denetimler yapıldı. Hatta temizlik yapılan malzemelerin de nasıl temizleneceği konusuna varıncaya kadar her şeyi denetlediler. Yani tüm kampüsümüz denetlendi diyebiliriz. Öğrencilerimiz her bakımdan her alanda kendilerini daha güvende hissedecek."

ASÜ Rektörü Prof.Dr. Şahin: 'Öğrencilerimiz kendilerini daha güvende hissedecek'

Kaynak: AA

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